تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كفتة مشوية لغداء سريع

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- لحم مفروم : 500 غراماً

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- البقدونس : كوب (مفروم)

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- البهار الحلو : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- هيل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

طريقة التحضير 1. اخلطي اللحم المفروم مع البصل المفروم والبقدونس في محضرة الطعام. 2. ضعي مزيج اللحم في طبق وامزجي اللحم مع الملح والفلفل والهيل والقرفة والبهار الحلو. 3. اصنعي دوائر متوسطة السماكة من اللحم وضعيها في طبق فرن مدهون بالقليل من الزيت. 4. ادخلي الطبق لفرن على حرارة 200 و اشويها لمدة 25 دقيقة أو حتى ينضج اللحم مع الحرص على تقليب اللحم على الجهتين أثناء الشوي. Advertisements 5. قدميها ساخنة إلى جانب طبق من الفتوش. قد يهمك ايضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فراخ بالبصل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فراخ بالبصل

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