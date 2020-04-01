تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كفتة داوود باشا

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- مقادير الصوص : البصل : 2 حبة (مفروم ناعم)

الثوم : فصّان (مهروس)

طماطم : علبة (مهروسة)

الماء : كوب

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

نعناع ناشف : ملعقة كبيرة (مطحون) - لحم مفروم : 500 غراماً

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- بقسماط : 2 ملعقة كبيرة (كعك مطحون)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير 1. اخلطي اللحم المفروم مع الملح والفلفل والقرفة المطحونة. 2. أضيفي البقسماط واخلطي حتى تتمازج المكونات. 3. شكلي اللحم لكرات متوسطة الحجم. 4. سخني الزيت في قدر على النار وأضيفي كرات اللحم وقلبي لمدة 5 دقائق حتى تتحمر ثم ازيليها من القدر وضعيها جانباً. 5. أضيفي البصل لنفس القدر وقلبيه على حرارة متوسطة حتى يذبل ويصبح طرياً. Advertisements 6. أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقتين. 7. أضيفي كرات اللحم والطماطم المهروسة وقلبي المزيج برفق حتى تختلط المكونات. 8. أضيفي الماء والملح والفلفل والنعنع المجفف واتركي المزيج على النار لمدة 20 دقيقة حتى تتسبك الطماطم. 9. قدميه ساخناً إلى جانب الأرز المفلفل. قد يهمك ايضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير محشى البصل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فراخ بالبصل

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