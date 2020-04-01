تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كفتة البطاطس بالدجاج



المقادير

- البطاطس : 500 غراماً (مقشّرة ومسلوقة)

- صدر الدجاج : 500 غراماً (مخلي / مقطّع إلى قطع صغيرة)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- البصل الأخضر : كوب (مفروم)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- بقدونس : نصف كوب (مفروم)

- كزبرة يابسة : ملعقة كبيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- البيض : 2 حبة (مخفوق)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت : 2 كوب (للقلي)

طريقة التحضير

1. اهرسي في وعاء كبير البطاطس ثم أضيفي إليها قطع الدجاج وقلّبي المكونات.

2. في وعاء آخر، ضعي البصل، والبصل الأخضر والثوم والبقدونس واخلطي.

3. أضيفي مزيج الخضار إلى البطاطس والدجاج ثمّ نكّهي بالملح والفلفل والكزبرة والكمون.

4. اخلطي المكوّنات وأضيفي إليه البيضتين مع الخلط المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

5. شكّلي العجينة بحسب رغبتك واتركيها جانباً.

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6. حمّي زيت غزير في مقلاة عميقة واقلي فيها قطع الكفتة لحوالي 3 دقائق من كل جهة حتى تنضج.

7. ضعي القطع على أوراق المطبخ حتى تتشرّب الزيت، وقدميها.

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