القاهرة – لايف ستايل
المقادير
- البطاطس : 500 غراماً (مقشّرة ومسلوقة)
- صدر الدجاج : 500 غراماً (مخلي / مقطّع إلى قطع صغيرة)
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- البصل الأخضر : كوب (مفروم)
- الثوم : 3 فصوص (مهروس)
- بقدونس : نصف كوب (مفروم)
- كزبرة يابسة : ملعقة كبيرة
- الكمون : ملعقة صغيرة
- البيض : 2 حبة (مخفوق)
- ملح : حسب الرغبة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- الزيت : 2 كوب (للقلي)
طريقة التحضير
1. اهرسي في وعاء كبير البطاطس ثم أضيفي إليها قطع الدجاج وقلّبي المكونات.
2. في وعاء آخر، ضعي البصل، والبصل الأخضر والثوم والبقدونس واخلطي.
3. أضيفي مزيج الخضار إلى البطاطس والدجاج ثمّ نكّهي بالملح والفلفل والكزبرة والكمون.
4. اخلطي المكوّنات وأضيفي إليه البيضتين مع الخلط المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
5. شكّلي العجينة بحسب رغبتك واتركيها جانباً.
6. حمّي زيت غزير في مقلاة عميقة واقلي فيها قطع الكفتة لحوالي 3 دقائق من كل جهة حتى تنضج.
7. ضعي القطع على أوراق المطبخ حتى تتشرّب الزيت، وقدميها.
قد يهمك ايضا:
تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير المقلوبة بالدجاج
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج على الطريقة الأسبانى
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كفتة البطاطس بالدجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.