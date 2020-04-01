شكرا لقرائتكم خبر عن .تحذيرات فى إيطاليا من إخراج مرضى كورونا بالمستشفيات لاستكمال العلاج بالمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حذر الأطباء من أن إيطاليا تعد قنابل بيولوجية عن طريق إرسال مرضى مصابين بالفيروس التاجي إلى منازلهم للشفاء، حيث تواجه ضغطًا شديدًا على أسرة المستشفيات بسبب تفشي الفيروس التاجي، ولمواجهة ذلك تقوم المستشفيات بإخراج المرضى الذين ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية بالفيروس للتعافي في المنزل ويتم إرسال أولئك الذين لا يستطيعون العزل في المنزل إلى دور الرعاية أو الفنادق، وحذر الأطباء من أن ذلك قد يؤدي إلى تفشي المرض، وذلك وفقا لما جاء بتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

ووفقا لتقرير "ديلى ميل" حذر الأطباء والنقابات الإيطالية من أن سياسة الحكومة لإرسال المرضى الذين خرجوا من المستشفى ولكن لا تزال إيجابية لفيروسات التاجية لرعاية المنازل تشبه "القنابل البيولوجية".

مع وجود أكثر من 28 الف شخص في المستشفى بما في ذلك أكثر من 4000 في العناية المركزة، يجب افراغ الأسرّة في أقرب وقت ممكن، ويتم نقل أولئك غير القادرين على النقاهة في المنزل إلى منازل الرعاية أو الفنادق التي تم تخصيصها لرعاية المرضى.

تم إرسال ما لا يقل عن 2000 شخص في منطقة لومباردي وحدها للرعاية المنزل للتخلص من المرض والذي من المرجح أن يكون مميتًا لدى كبار السن من المرضى

ويخشى أن مئات الأشخاص في دور الرعاية خضعوا للمرض أكثر من 600 شخص في منطقة بيرغامو، وحذر الخبراء عن مخاوف جدية بشأن سلامة 300 ألف شخص من المقيمين في منازل رعاية في إيطاليا.

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وقال Raffaele Antonelli Incalzi ، رئيس جمعية طب الشيخوخة الإيطالية": "في حرب كهذه ، لا يمكننا أن نعرض أنفسنا لخطر تكرار تفشي جديد يهدد بتحويل دور الرعاية إلى" قنابل بيولوجية "تنشر الفيروس".

مؤكد أن هناك حوالي 2000 مريض تم نقلهم بالفعل إلى دور رعاية في لومباردي مركز تفشي المرض في إيطاليا بينما بدأت منطقة ماركي في وسط إيطاليا وصقلية في الجنوب حذوها.

وقال ماتيو فيلا ، زميل باحث في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية ، لجمعية الصحافة الأجنبية إن البيانات الإقليمية أظهرت أن نسبة كبيرة من الذين خرجوا من المستشفى لا يزالون مصابين بالفيروس.

وقالت الحكومة إن قواعد صارمة تنطبق على المرافق التي يمكن استخدامها لضمان عدم حدوث تلوث ، من الابتعاد الجسدي ، إلى تدريب الموظفين وتزويدهم بمعدات واقية.

وقال معهد الصحة الوطني الإيطالي إن 86 % من دور الرعاية التي شملتها الدراسة أبلغت عن صعوبات في الحصول على معدات واقية ، في حين قال 36 % إنها كانت تعاني بسبب عدم توفر الموظفين.