تنظيم حفل زفاف فى الساعات الأخيرة قبل حظر التجمعات في بريطانيا

غير فيروس كورونا خطط العالم كله، وهو ما انعكس على كل التفاصيل لا سيما تفاصيل حفلات الزفاف التى يبدأ الاستعداد لها من شهور، ومع ازدياد تدهور الوضع، قرر البريطانيان أرتي وجون تقديم موعد زفافها عدة أشهر قبل أن تفرض المملكة المتحدة العزل الاجتماعى على مواطنيها بسبب انتشار فيروس كورونا التاجى"كوفيد 19".

وقبل ساعات من العزلة التي فرضتها الفيروسات التاجية، تمكن زوجان من إنجاز إجراءات زوجهما وزفافهما مع حضور أربعة أشخاص فقط، وجد العروسان أن فرحة يوم زفافمها الأصلي ستفقد في خضم الأحداث المؤجلة في جميع أنحاء العالم، لذلك قررا أن يتم الزواج قبل تضخم الاحداث واتخاذ قررات فيما بعد قد تؤجله لأجل غير مسمى.

في غضون أيام قليلة قام العروسين، بتأمين المكان والمسجلين وفستان الزفاف وحدد الزفاف الساعة 1 ظهر يوم الاثنين 23 مارس، بالصدفة وفى مساء هذا اليوم تحديدًا وبعد أن ذهبا العروسان لمنزلهما، قدم رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراءات أكثر صرامة مع المواطنين للحد من انتشار الفيروس الكورونى فحظر التجمعات لأكثر من شخصين.

قالت آرتي: "قدم لنا المسجلين في ليسترشاير مواعيد في 23 أو 25 أو 26، ولكنى قررت يوم" 23" لأنه الأقرب، وتابعت" كنا نعيش من يوم لآخر، وساعة بساعة، كل يوم يأتي الساعة 5 مساءً، كنا نراقب التحديثات، وقد شعرت للتو أنه كان علينا أن نتخذ قرار، تحدثت مع مديري في العمل، وقال إن الأمر على ما يرام، تم حجز المكان، وأمى عدلت الفستان بعد أن طلبت مجموعة من الفساتين بالتوصيل السريع.

وقال "جون" الشاب البالغ من العمر 27 عاما، كل شيء أصبح على ما يرام، ولكن كنا قلقين بعض الشيء فكانت آرتي تضع مكياجها في الساعة 7:30 صباحًا، وكانت تتصل كثيرًا بالمكان للتأكد من أنها كل شيء تمام.

وأضاف: ابتسم لنا الحظ وجاءت الساعة الواحدة بعد الظهر، كان الجميع في مكانهم، جوني وآئشئشرتى ووالد جون فوالد آرتي لم يكن موجود بسبب عمله، لذلك تم بث وتسجيل الحفل عبر FaceTime.

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يتذكر جوني اللحظة التي سارت فيها عروسه في طريقها عبر غرفة فارغة إلى حد كبير، قائلًا:"الأمر خياليًا لا يصدق، على الرغم من الظروف الحالية التي نمر بها، إلا أنه كان يوم لطيف في النهاية وكانت آرتى جميلة للغاية، فمثل أي حفل زفاف جيد وكانت هناك مفاجآت وإيماءات رائعة، فقد قدمت شقيقة آرتي قرضًا حاسمًا من أحذية جيمي تشو، وقال آرتي "رتبت ميث بارن لي جلسة فوتوغرافي لالتقاط حفل الزفاف.

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