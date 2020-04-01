تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير مقلوبة الدجاج الخليجية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الدجاج : 8 pcs (مقطعة 8 قطع)

- الزبدة : 100 غراماً (في حرارة الغرفة)

- بهارات : ملعقة كبيرة (البهارات (مستكة، زعفران، هال، بهار أسود، قرفة، كزبرة يابسة، قرنفل، عقدة صفراء، كمون، خلنجان))

- ملح : ملعقة صغيرة

- الأرز : كوبان (الأرز الأميركي الطويل الحبة)

- مكعب مرق الدجاج : كوب

طريقة التحضير 1. تفرك قطع الدجاج بالملح ومزيج التوابل المذكور وتترك في الثلاجة لمدة 3 ساعات. 2.يدهن قعر طنجرة ضغط بالزبدة وتصف قطع الدجاج فيها جنباً إلى جنب بطريقة مرتبة. 3 يسلق الأرز في الماء المملح لمدة 6 دقائق ثم يصفى ويغسل ويوضع في مصفاة. Advertisements 4. يخلط الأرز مع ملعقة صغيرة من خليط البهارات ويوزع فوق قطع الدجاج. 5. يسكب كوب وربع الكوب من الماء فوق الأرز وتغطى طنجرة الضغط ويطهى محتواها على نار خفيفة لمدة ٢٥ إلى ٣٠ دقيقة حتى تنضج قطع الدجاج مع الأرز. 6. تطفأ النار وتترك القدر مغطاة لمدة ١٠ دقائق ثم يقلب محتواها فوق طبق التقديم ويقدم الطبق ساخناً

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