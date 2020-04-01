وفاة رجل وزوجته في المملكة المتحدة بعد إصابتهما بفيروس "كورونا"

حثت سيدة بريطانية فقدت والديها بعد إصابتهما بفيروس "كورونا"، المواطنين على ضرورة التعامل مع أزمة تفشي فيروس "كورونا" بجدية واتباع إرشادات الحكومة واتخاذ كل الاحتياطات الوقائية لتجنب الإصابة بالعدوى.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية بأن الزوجين "كريستوفر فاليلي"، البالغ من العمر 79 عامًا، و"إيزوبيل"، 77 عامًا، توفيا بفارق 12 ساعة عن بعضهما البعض في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأحد المستشفيات في "بلفاست" عاصمة أيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة.

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ونقلت الصحيفة عن "فيونا"، ابنة الزوجين، قولها إن العائلة في حالة صدمة إثر وفاة والديها، اللذين استمر زواجهما لمدة 53 عامًا.

يشار إلى أن الزوج، الذي كان يعاني في الأساس من مرض سرطان الرئة، كان قد نُقل إلى مستشفى عام في "بلفاست" منذ أكثر من أسبوع، وأكدت نتائج الفحوصات الطبية إصابته بـ"كورونا"، وتم في أعقاب ذلك نقله إلى مستشفى أخرى مختصة بعلاج مرضى "كورونا".

ونُقلت شريكة حياته، التي كانت تعرضت لسكتة دماغية منذ 6 أشهر، إلى المستشفى المتخصصة بدورها يوم الخميس الماضي، وتوفيت السبت من الأسبوع الجاري، في حين توفي هو بعدها بساعات في نفس الغرفة التي كانت فيها.

وتوجهت الابنة بالشكر إلى العاملين بالمستشفى كونهم أتاحوا لها الفرصة كي تتمكن من توديع والديها في ظل هذه الظروف العصيبة، مشيرة إلى أنه توجب عليها ارتداء ملابس واقية لحمايتها من خطر التعرض للعدوى أثناء توديع والديها.

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