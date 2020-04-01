هاني الناظر يُقدِّم نصيحةً غير مُتوقَّعة للتخلّص مِن فيروس "كورونا"

نشر الدكتور هاني الناظر، أخصائي أمراض الجلدية منشورا جديدا من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليطمئن المصريين، عن أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في الأيام القادمة قد يساعد في إضعاف فيروس كورونا.

وقال: "أدعو حضراتكم وكل المصريين الأيام القادمة بإذن الله ومع الزيادة المتدرجة في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تصل ٣٦ درجة مئوية تقريبا يوم السبت القادم أن تستفيدوا بالحرارة المرتفعة ولا داعي لاستخدام أجهزة التكييف سواء في المنازل أو السيارات أو أماكن العمل".

وتابع: "أنني من المدرسة العلمية التي تتوقع بإذن الله عدم قدرة فيروس كورونا علي تحمل درجات الحرارة المرتفعة التي تؤثر بشكل مباشر على الغطاء الدهني الذي يغلف الفيروس، بالإضافة للتأثير المدمر لأشعة الشمس فوق البنفسجية له، تعالوا نقعد في البيت ونستحمل الحر لكي نتخلص من الفيروس".

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