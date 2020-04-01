مصابو "كورونا" في الهند يعزلون أنفسهم بأغرب طريقة على الإطلاق

أقدم مجموعة من القرويين الهنود، من المصابين بفيروس كورونا المستجد، على عزل أنفسهم، بأغرب طريقة على الإطلاق، حيث اختاروا أن يعزلوا أنفسهم "فوق الأشجار" لمدة 14 يومًا، تجنبًا لنقل المرض إلى ذويهم، بعد القيام برحلة طويلة إلى مدينة "تشيناي - منطقة نائية غرب البنغال-.وأظهرت لقطات فيديو عددًا من هؤلاء القرويين بعد الإقامة فوق الأشجار مثل شجر "المانجو" حسبما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، وأبلغوا الصحافيين بأنهم لا يريدون دخول قريتهم وتعريض أسرهم للخطر، لأنهم يعيشون في أكواخ من غرفة واحدة في قرية "فانجيدي" بمنطقة "بالامبور" في إدارة "بوروليا".

وقال بيجوي سينغ لايا: «أمرنا الطبيب بالبقاء في المنزل وممارسة التباعد الاجتماعي». وتابع لايا: «ليست لدينا غرف شخصية في منازلنا. لقد تقرر في القرية أنه يجب عزلنا. نحن نعيش تحت الشجرة وبإرادتنا الحرة، ونحن نقوم بعمل جيد هنا. لا توجد مشكلات».

وقد أمر رئيس الوزراء ناريندرا مودي سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة بالبقاء في منازلهم حتى 15 أبريل (نيسان)، وخلّف الإغلاق مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، وأدى إلى نزوح جماعي للعمال المهاجرين من المدن نحو قراهم.

ومع إيقاف الحافلات والقطارات، يقوم كثيرون بالرحلة سيراً على الأقدام، مما يثير مخاوف من أنهم سينقلون الفيروس إلى الريف حيث تكون المرافق الصحية محدودة، حيث وسجلت الهند حتى اليوم (الثلاثاء) 1251 حالة إصابة بفيروس «كورونا»، و32 حالة وفاة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

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