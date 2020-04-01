شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتصاره على السرطان مرتين.. وفاة رجل 79 عاما بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع "dailystar"، قصة وفاة رجل انتصر علي مرض السرطان مرتين ولكنه توفي فور إصابته بالفيروس التاجي كورونا بيومان.

ديفيد ألكسندر ويليامز، يبلغ من العمر 79 عاما، عرف عنه أنه رجل نشيط يحرص على العادات الصحية الغذائية اليومية، أصيب بأخطر أنواع السرطان مرتين، ولكنه استطاع أن ينتصر علي هذا المرض اللعين، ولكن لم يستطيع أن يهزم فيروس كورونا، الذي أسفر عن وفاته علي الفور.



وفاة رجل 79 سنة بكورونا

كان ديفيد ألكسندر ويليامز يحاول أن يسيطر علي أعراض الفيروس التاجي كورونا داخل منزله، ولكنه لم يستطيع حيث تعرض لعدم قدرته علي التقاط أنفاسه، وتم نقله من منزله في ويرال بميرسيسايد من إنجلترا ، إلى مستشفى أرو بارك يوم السبت الماضي.

وبعد وصوله إلى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة ثبت أنه مصاب بالفيروس التاجي كورونا، وبعد مرور يومين فقط توفي.

Advertisements

وقالت أبنته نيكول، "كان أبي نشيطًا جدًا حتى الأسبوع الماضي، وهو رجل قوي لأنه استطاع أن يهزم السرطان مرتين، ولكنه لم يستطيع أن ينتصر علي كورونا، فهو رجل حكيم، وكان يشعر بالسعادة عند مساعده الأخريين".



وفاة رجل قاهر السرطان

وأكملت نيكول، والدي كان يستمتع بالعمل، ويحب القراءة والموسيقي ومشاهدة الأفلام، فمن هوياته المفضلة العزف علي البيانو.

وأضافت نيكول ، سأفتقدك يا أبي الجميل، وسأشعر بالضعف الشديد بعد وفاتك فأنت أب رائع".

وأوضح التقرير، أن إنجلترا شهدت أكبر عدد وفيات بسبب فيروس كورونا التاجي.