شكرا لقرائتكم خبر عن في ظل انتشار كورونا.. نصائح للحد من الصداع النصفى للمعرضين للإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بأرقام خيالية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، قدم فريق من الباحثين نصائح لتقليل الصداع النصفي على وجه الخصوص، للأشخاص العرضة بشكل خاص لآثار الإجهاد على الدماغ والجسم.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، قال الدكتور "جوزيف سيرفن"، طبيب الأعصاب في “Mayo Clinic”: "في نهاية المطاف، نفس العضو المصاب بصداع نصفي هو نفس العضو المسئول عن الشعور والتفكير، ونحن نعلم أن الإجهاد يزيد من بيئة حدوث الصداع، لذا فإن كل الضغط بسبب كل هذا الهوس والقلق بشأن ما يحدث في العالم يمكن أن يكون له هذا التأثير السلبي الذي يزيد من فرصة الصداع النصفي."

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ويقدم الدكتور سيرفن أفضل خمس نصائح للتخلص من التوتر في المنزل وتقليل فرص حدوث الصداع النصفي، وتشمل:

الحد من التعرض لوسائل الإعلام الإخبارية .

اهتم بنفسك من خلال اتباع نظام غذائي صحي ، وشرب المزيد من المياه والحصول على قسط كافٍ من النوم .

مارس بعض التمارين الرياضية ، وخاصة في الخارج .

ركز على الإيجابيات .

التأمل أو التمدد أو ممارسة التنفس العميق .

ويوصي د. سيرفن أيضًا بتوفر أدوية كافية ، بما في ذلك الأدوية لتقليل مستويات التوتر أو المساعدة في النوم.