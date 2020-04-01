عجوز هولندية عمرها 101 عام تتعافى من فيروس كورونا

أمستردام - لايف ستايل
تعافت عجوز هولندية عمرها 101 سنة عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهي واقعة وصفها المستشفى بأنها "بارقة أمل".
ونُقلت المرأة، التي لم يُكشف النقاب عن اسمها، إلى مستشفى قرب روتردام، قبل أسبوع ونصف، وهي تعاني من صعوبات في التنفس، وأثبتت الفحوص إصابتها بفيروس كورونا.
ووضعت العجوز في الحجر الصحي إلى أن تعافت حاليا لدرجة تسمح لها بالخروج من المستشفى.
وقال المستشفى على موقعه الإلكتروني إن العجوز، التي تعيش وحدها، ستقيم حاليا في دار لرعاية المسنين قبل أن تعود إلى منزلها.
وقال اختصاصي الأمراض الصدرية، سونيل راملال، "إنها سيدة صلبة. رائع أن أراها تلتزم بالتوجيهات الطبية مثل العطس في كوعها وحتى إبلاغي بالمحافظة على مسافة مناسبة".
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