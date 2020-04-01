شكرا لقرائتكم خبر عن نجا من الحرب العالمية الثانية وكورونا.. قصة أمريكى 95 عاما هزم الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أفاد تقرير بجريدة "ny post" أن طبيبا بيطريا أمريكيا عمره 95 عامًا يعيش في ولاية أوريجون قد تعافى وهزم فيروس كورونا، والمفارقة أنه كان من بين الأطباء المشاركين فى الحرب العالمية الثانية.

ووفقا للتقرير، أكمل بيل كيلي من ماكمينفيل ، تعافيه يوم الاثنين في المنزل الذي يشاركه مع أربعة أقارب بعد تشخيصه بالفيروس التاجي في 17 مارس.

ذكرت الصحيفة أن كيلي ، الذي عاش في فترة الكساد الكبير وكان من بين أول الجنود الأمريكيين الذين وطأت قدمهم منطقة جنوب المحيط الهادئ خلال الحرب العالمية الثانية ، بدأ يشعر بالإعياء مع حمى منخفضة الدرجة في 15 مارس.

وقالت حفيدته، إنه بسبب العديد من الحالات الطبية الكامنة ، بما في ذلك أمراض الكلى وحالات القلب الخلقية وارتفاع ضغط الدم ، ذهب إلى المستشفى وبقي طوال الليل.

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الامريكى مع حفيده

ثم عاد إلى المنزل في اليوم التالي بعد تحسن حالته ، لكن زوج حفيدته - الذي يعمل كطيار إخلاء طبي - قام مؤخراً بنقله للمستشفى، اشتباها فى أعراض كورونا.

وفور وصوله إلى المستشفى تم اختباره رغم الأعراض الخفيفة التى كان يعانى منها، مع اختبار كل الأشخاص المخالطين له فى البيت، وقالت حفيدته انهم قاموا بتطهير أي سطح لمسه وبذلوا قصارى جهدهم للتخلص منه تمامًا عندما غادر غرفة النوم وهو يرتدي قناعا.

من جانبه قال " الرجل المتعافى " للصحيفة "نحن على ما يرام هنا". " لدي حفيدان كبيران ليبقوني مشغولا، لقد كنت محظوظ للغاية ".

و بكلمات مؤثرة قالت حفيدته فى مواقع التواصل الاجتماعي : " لقد نجوت من ثغرات الالغام، والان تخطيت الفيروس القاتل، لديك عزيمة ذهنية قوية، لقد شهد أوقاتاً صعبة وعرفت كيف تتغلب عليها ".