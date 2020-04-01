شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تقترب من إنهاء مستشفى للطوارئ لمواجهة كورونا بطاقة 4000 سرير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاربت المملكة المتحدة البريطانية على الانتهاء من بناء مستشفى في 10 أيام بمركز معارض اكسل ، بطاقة 4000 سرير لمرضى الفيروسات التاجية لاقتتاحها خلال أيام.

ووفقا لتقرير موقع " ديلى ميل" فإن ما يصل إلى 200 جندي شاركوا في بناء المستشفى، على أن يتم استخدامها الآن لعلاج مرضى Covid-19 المنقولين من وحدات العناية المركزة في جميع أنحاء لندن.





وقال الكولونيل أشلي بوريهام ، انه مسؤول عن 256 مستشفى مدينة لندن الميداني ، فهو مسؤول عن الأفراد العسكريين الذين يعملون في منشأة NHS، قائلا : "نحن نفعل ذلك لإنقاذ حياة سكان لندن، فالتحديات هى نفسها فى الخرب والمرض.

تمثلت المساعدات فى التخطيط الطبي واللوجيستيات والهندسة والمهام، مثل بناء الأسرة ووضع الأرضيات وتنفيذ الكهرباء والسباكة.





ووفقا للتقرير ستكون هناك حاجة لأكثر من 16000 من الموظفين لتشغيل المستشفى المؤقت إذا وصل إلى سعته التي تبلغ 4000 سرير، وسيتم تقسيمها إلى أكثر من 80 جناحًا يحتوي كل منها على 42 سريرًا.

قالت ناتالي فورست ، رئيسة العمليات التشغيلية الليلة الماضية: "إذا كان علينا استخدام هذه المنشأة ، والتي آمل حقًا ألا نستخدمها لأن الجميع يقيمون في المنزل ويغسلون أيديهم ويبتعدون عن المجتمع ، فسنحتاج إلى آلاف الأطباء والممرضات والمتطوعين، لإدارة جناح واحد نحتاج إلى 200 من الموظفين.

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ووفقًا لرئيسة العمليات التشغيلية، فورست ، فإن مستشفى Nightingale ، التي تنقسم إلى أكثر من 80 جناحًا تحتوي على 42 سريرًا لكل منها ، ستصبح واحدة من أكبر المستشفيات في العالم.

سيتم استخدام المرفق لعلاج مرضى Covid-19 الذين تم نقلهم من وحدات العناية المركزة الأخرى (ICU) عبر لندن.

قال إيمون سوليفان ، مدير التمريض في المستشفى Nightingale، إن المنشأة ستكون قادرة على العمل كوحدة كبيرة للعناية المركزة أو جناح عادي ، حسب الطلب، كما ستشمل أيضًا خدمات الدعم الموجودة في مستشفيات NHS الأخرى ، مثل الصيدليات وخدمات العلاج.





وفي الوقت نفسه ، سيتمكن الموظفون العاملون في مستشفى Nightingale من النوم في الفنادق القريبة بمجرد الانتهاء من نوبات عملهم ، حسبما قال سوليفان.

وذكرت صحيفة الجارديان في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه تم بناء مستشفى لندن المؤقت لعلاج الأشخاص، الذين هم أقل عرضة للوفاة من المرض ، لذلك سيعالج في الغالب المرضى الأصغر سنا في العاصمة الذين كانوا بصحة جيدة قبل تفشي المرض.

سيتم علاج المرضى الأكبر سنًا أو أولئك المعرضين لخطر الوفاة في مستشفيات NHS في جميع أنحاء لندن.