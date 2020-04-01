أشياء يجب أن يعرفها مرضى القلب عن فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تطور وباء فيروس كورونا (COVID-19) ، يتعلم العلماء المزيد عن الفيروس وكيف يؤثر علينا، وقد أدرك العلماء منذ البداية أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية مزمنة- بما في ذلك أمراض القلب - هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، في هذا التقرير نتعرف على بعض المعلومات والأشياء الهامة التي يجب أن يعرفها مرضى القلب عن فيروس كورونا، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

قال طبيب القلب بول كريمر، "إننا نتعلم الكثير عن هذا المرض كل يوم وهذا يخلق حالة من الشك للمرضى وللأطباء ولكن يمكننا تقديم توصيات بناءً على أفضل المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن."



مرضى القلب وفيروس كورونا

تأثير فيروس كورونا على القلب

فيروس كورونا الجديد هو مرض تنفسي، مما يعني أنه يؤثر في الغالب على الرئتين، ولكن عندما لا تعمل الرئتان بكامل قوتها، يضطر القلب إلى العمل بجهد أكبر لضخ الدم الغني بالأكسجين حول الجسم، يمكن أن يكون هذا الضغط الإضافي خطيرًا على الأشخاص المصابين بأمراض القلب.

ويشكل COVID-19 خطرًا أكبر على الأشخاص الذين يعانون من حالات كامنة ، بما في ذلك:

-مرض القلب التاجي.

-داء السكري.

-ضغط الدم المرتفع.

-السكتة الدماغية السابقة.

قد يكون كبار السن الذين يعانون من أمراض القلب معرضين بشكل خاص لخطر كورونا، ولكن إذا كنت تعاني من أمراض القلب في أي عمر، يجب أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة من فيروس كورونا.

وكذلك يمكن لأي شخص يعاني من أمراض القلب، بما في ذلك المرضى الأصغر سنًا أن يكون عرضة للإصابة بفيروس كورونا."



كورونا

الوقاية من فيروس كورونا لمرضى القلب

لا يعني كونك أكثر عرضة لفيروس كورونا أنك ستصاب بالمرض لكن الوقاية هي أفضل علاج، وهناك مجموعة من التوصيات الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية .

-اغسل اليدين كثيرًا باستخدام الماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، إذا لم تتمكن استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على 60٪ كحول على الأقل.

-تجنب لمس وجهك.

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-قم بتنظيف وتطهير الأسطح التي تلمسها كثيرًا، مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والهواتف ولوحات المفاتيح .

-ابق في المنزل.

-مارس التباعد الاجتماعي، حاول أن تبقي مسافة حوالى مترين بينك وبين أشخاص آخرين إذا كان عليك الخروج.

ماذا يجب أن تفعل إذا كنت تعتقد أنك مصاب بفيروس كورونا؟

إذا لاحظت أعراض COVID-19 المحتملة مثل السعال والحمى هذا ما يجب أن تفعله:

- اتصل بطبيبك لمناقشة الخطوات التالية

-يمكن لطبيبك تقديم المشورة لك حول ما يجب القيام به وأين تذهب.

-توقف عن تناول أي من الأدوية الموصوفة لك دون التحدث إلى الطبيب، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن بعض أدوية القلب قد تسهل على الفيروس التكاثر، لكن حتى الآن ، لا يوجد دليل على حدوث ذلك في المرضى من البشر.

وقال الدكتور بول كريمر: "لا نعرف حتى الآن كيف يمكن أن تؤثر الأدوية على الفيروس، لكننا نعرف أنه يمكن أن يكون ضارًا إذا توقفت عن تناول الأدوية التي تستخدمها للتحكم في ضغط الدم أو الكوليسترول أو أمراض القلب أو السكري".

الحفاظ على صحة قلبك أثناء انتشار فيروس كورونا

-قد يكون بعض الأشخاص الذين يعانون من أعراض القلب مترددين في الذهاب إلى العيادة أو غرفة الطوارئ لكن العلاج المبكر لمشاكل القلب يمكن أن ينقذ حياتك وإذا كان لديك أي أعراض تتعلق بأعراض القلب، فالرجاء طلب الرعاية الطبية.

ونصح الدكتور كريمر بطلب العلاج أو التواصل مع طبيبك إذا كان لديك أي أعراض جديدة، بما في ذلك:

-ألم في الصدر أو عدم الراحة.

-صعوبة في التنفس.

-ضعف.

-الارتباك.