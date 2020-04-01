شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات مروعة من داخل مستشفى بنيويورك للمرضى يفترشون الممرات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جريدة "dailymail" ، لقطات مروعة من داخل المركز الطبي لمستشفى Brookdale في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية ، لمرضى الفيروس التاجي كورونا وهم يرقدون في ممرات المستشفى.



الاطباء

وكشفت هذه اللقطات عن الفوضى داخل مستشفيات نيويورك ، حيث يطلب الأطباء أجهزة التنفس الصناعي، والمعدات الطبية اللازمة لكي يستطيعوا معالجة المصابين بالفيروس التاجي كورونا، وخاصة بعد ارتفاع عدد الوفيات إلى ما يزيد عن 1000 شخص في آخر 24 ساعة.



انقاذ المرضي

القصة الأكثر رعبا، هذا ما قاله المرضي في مستشفيات نيويورك بعد أن أصيبوا بالفيروس التاجي كورونا، وهم يرقدون في ممرات المستشفى ولا يجدون علاج، بعد أن اكتملت أعداد الأسرة في المستشفي التي تحتوي علي 370 سريرا ، ويزداد قدوم المصابين يوميا دون وجود أجهزة تنفس صناعي، أو سرير لهم.



انقاذ المرضي

وقال الدكتور أرابيا موليت، مسئول الطوارئ في مستشفي " Brookdale " أن هذا المشهد المخيف داخل ممرات المستشفي يمكن تلقيبه بالحرب الطبية.

وأضاف، في كل يوم أذهاب للمستشفي أشاهد الألم واليأس والمعاناة وقلة المعدات والرعاية الصحية، وهذا الأمر يصيب الأطباء باكتئاب شديد، نتيجة لعدم قدرتهم علي إنقاذ المصابين.



كورونا نيوز

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وأكد، أن المستشفى تواجه زيادة في عدد مرضي الفيروس التاجي كورونا، فيوميا أكثر من 100 مريض يثبت أنه مصاب بالفيروس التاجي و 70 حالة أخرى محتملة الإصابة.

وقال، أن الأطباء داخل المستشفي يكافحون من أجل تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضي، ولكن هناك نقص شديد في أجهزة التهوية "التنفس الصناعي" ومعدات الحماية، كما أن هناك نقص في القفازات، والكمامات.

مشيرا إلي أن ما نحتاجه هو الصلاة، والدعم النفسي والمعنوي، لكي نستطيع أن نكمل رسالتنا كأطباء.



فيروس كورونا

وقالت أحدي الأطباء وتدعي موليت، إنها شاهدت العديد من الناس يموتون بسبب الفيروس التاجي كورونا، وهذا يعني أنه لا لا يوجد شخص آمن من الإصابة ، لأن هذا الفيروس لا يفرق بين كبير أو صغير في السن، و يتسبب في وفاة الكثير من الأشخاص.



فيروس كورونا

وأشارت الجريدة، أن مشرحة مستشفى Brookdale أكتمل العدد بها، مما تسبب في وضع ضحايا الفيروس التاجي كورونا خارج المستشفي في مقطورة مزودة بالبرودة مثل المشرحة.