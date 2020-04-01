شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ثانى قط فى العالم بفيروس كورونا بعد انتقال العدوى من صاحبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أثبتت نتيجة تحاليل قطة إصابتها بالفيروس التاجي كورونا، في هونج كونج، وبذلك تكون ثاني حالة لقطط تلتقط العدوى من أصحابها.

وقالت دائرة الزراعة والثروة السمكية بمدينة هونج كونج، ، إن القط تم اختباره بعد التأكد من أن صاحبه مصاب بالفيروس، وهي ثاني قطة تثبت أنها إيجابية بعد اكتشاف إصابة قط آخر مصاب بالفيروس في بلجيكا الأسبوع الماضي.

و فى وقت سابق من الشهر الماضى والشهر الجارى، ظهر اختباران إيجابيان لكلبين في هونغ كونغ أيضًا ، على الرغم من أن الخبراء يقولون إنه لا يوجد دليل على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تنقل الفيروس إلى البشر.



اصابة قط بفيروس كورونا

ووفقًا لصحيفة South China Morning Post ، مالكه القط امرأة تبلغ من العمر 25 عامًا وهي في حالة خطيرة بعد إصابتها بالفيروس، ويعتقد أنها زارت حانة في وسط هونج كونج قبل أن تظهر عليها الحمى ثم جاءت إيجابية يوم السبت.

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أول حالة لإصابة القطط بالفيروس أعلنت في بلجيكا يوم الجمعة الماضي من قبل المسئولين الذين قالوا إنها "حالة معزولة" انتشرت من الإنسان إلى الحيوان.

وكانت القطة مصابة بالإسهال والقىء وتعاني من مشاكل في التنفس، وقال أكبر علماء الفيروسات في البلاد إن الباحثين وجدوا الفيروس في براز القطط.

كان أول كلبين مصابين في هونج كونج كلب صغير طويل الشعر ، ينتمي إلى امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا كانت نتائج اختبارها إيجابية للفيروس، وقالت وزارة الزراعة بهونج كونج إن الحالة "من المرجح أن تكون حالة انتقال من إنسان إلى حيوان".

وقال مسؤولون إن الكلب توفي في وقت لاحق بعد أن أطلق سراحه من الحجر الصحي، وكان الكلب المصاب الثاني راعياً ألمانياً يعيش في منطقة بوك فو لام في جزيرة هونغ كونغ.

وقال المسئولون ان الكلب المختلط لم يثبت اصابته بالفيروس ولم تظهر أي أعراض على الكلب، ويؤكد خبراء الصحة انه لم يتم تسجيل حالات اصابة البشر بالفيروس من حيواناتهم الاليفة.

كما يؤكد المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها:، انه لا يوجد لدينا دليل على أن الحيوانات المرافقة ، بما في ذلك الحيوانات الأليفة ، يمكن أن تنشر Covid-19".