شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة عمرها 85 عاما تتعافى من كورونا والطاقم الطبي يصفقون لها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تصدق سيدة بريطانية عمرها 85 عاماً أصيبت بفيروس كورونا، أنها تعافت تماماً من الفيروس وما زالت على قيد الحياة، حيث ودعها الطاقم الطبي للمستشفى بعد خروجها وهتفوا لها بعد فوزها في معركتها ضد كورونا.





ووفقاً لجريدة الدايلي ميل البريطانية، فقد وصلت السيدة البريطانية، التي لم يتم الكشف عن اسمها، إلى مستشفى في كولومبيا وكانت في حالة حرجة بعد أن تم اكتشاف إصابتها على السفينة السياحية MS Braemer الشهر الماضي وأمس تعافت تماماً من الفيروس وخرجت من المستشفى.

وكانت تصفق وتهتف مع الفريق الطبي، كما احتضنت إحدى الممرضات وهما يرتديان قناع الوجه، بعد أن ساعدتها على الخروج من كرسيها المتحرك إلى سيارة الانتظار، وتعافى هذه السيدة أثبت أن كبار السن يمكن أن يتعافوا أيضاً من كورونا.

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وأكد متحدث باسم المستشفى في كولومبيا أمس: "تم إخراج المريضة من المستشفى بعد شفائها وتعافيها، ويعتقد أن امرأتين ورجل شاركا في رعايتها قد أصابهما أيضا كورونا وتم عزلهم."





وقال ابنها جون: " أشكر الطاقم الطبي كله لقد أنقذوا حياة أمي..كانت حرجة عندما وصلت إلى المستشفى والآن هي أفضل بكثير".

