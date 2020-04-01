شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على سائح أمريكى فى كامبوديا يلعق نقود مزوره بلعابه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الشرطة الكمبودية القبض على سائح أمريكي يبلغ من العمر 64 عاما بعد مسحه لعابه على ورقة نقدية وتركها على ماكينة صراف آلي في كمبوديا بعد أن تسبب في تخويف الكثيرين من نقل عدوى فيروس كورونا.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية قبضت الشرطة على رجل وهو يفتش في جيبه ، ويلعق إصبعه ثم يسحب ورقة 10 دولارات ويتركها فوق ماكينة الصراف الآلي، وقام الموظفون الذين عثروا على الورقة النقدية في وقت لاحق بتنبيه الشرطة والأطباء بعد مشاهدة لقطات المراقبة بالكاميرات، وحددت الشرطة الكمبودية الرجل بأنه مواطن أمريكي يبلغ من العمر 64 عامًا يدعى لويس جيفري كوك.

وأظهرت هذه الصورة التي نشرتها الشرطة الكمبودية الورقة النقدية المعنية ، مكتوب عليها عبارة "أنا على قيد الحياة عبر يسوع المسيح" وقام السائح الامريكى بوضعها خلف لافتة فوق جهاز الصراف الآلي ، وفحص محيطه وخرج دون معرفة سبب قيامه بذلك.

في مناخ الوباء الحالي ، تسبب لقطاته وهو يمسح اللعاب الذعر ، وتم استدعاء الأطباء لتنظيف المنطقة بسبب مخاوف من فيروس كورونا ، ووقد اعتقلت الشرطة مرتكب هذا الفعل واحتجزته وتم اجراء اختبارات له وتبين أنه لا يحمل العدوى بفيروس كورونا.

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وقالت الأجهزة المعنية "تم اعتقال أجنبي يبصق على أموال مزورة ويتركها على جهاز صراف آلي بالقرب من الجامعة الوطنية للإدارة، وقالت الشرطة أنه ليس لديه جواز سفر ، لكنه جاء إلى البلاد "عدة مرات في يناير 2020" عبر مطار بنوم بنه الدولي.

واكتشفت كمبوديا ما لا يقل عن 107 حالات إصابة بالفيروس وأبلغت عن أربع وفيات ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وأمر رئيس الوزراء في البلاد بإغلاق جميع الكافيهات بعد اكتشاف إصابة رجل كان يعمل في أحدها بالقرب من الحدود مع تايلاند.