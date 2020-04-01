بريطانيا تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1808 حالة

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، زيادة أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لتسجل المملكة 1808 حالة، جاء ذلك بحسب العربية، وفى وقت سابق قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن بلاده ستوفر المزيد من أجهزة التنفس الصناعي لهيئة الخدمات الصحية، بسبب الحاجة إلى المزيد منها في ظل القفزة التى تشهدها بريطانيا فى ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح جوف - فى تصريحاته التي أوردتها صحيفة (الجارديان) البريطانية - : "لدينا أكثر من 80 ألف جهاز تنفس صناعى متوفرين الآن فى المستشفيات، كما أننا نشترى المزيد من الأجهزة من الخارج، بما فيهم دول الاتحاد الأوروبي"، مؤكدًا أن الحكومة ستوفر الآلاف من أجهزة التنفس الصناعى وتمد بها هيئة الخدمات الصحية الأسبوع المقبل.

وأضاف أن السلطات الصحية البريطانية تجرى تجارب سريرية على بعض الأدوية، والتي منها مضادات الملاريا، التى قد تكون قادرة على تقليل تأثير فيروس "كورونا" على المصابين.

وأشار جوف إلى أن الحكومة البريطانية تعمل على زيادة القدرة على توفير الأكسجين للمرضى في المراحل الأولى من المرض، أملًا في منع تدهور حالتهم الصحة.

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وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد حاجز الـ 40 ألف حالة وفاة، وبلغ عدد الإصابات 828.305، كما تعافى 174.454 من الفيروس على مستوى العالم.

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