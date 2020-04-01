نتيجة اختبار ثالث تخضع له ميركل للكشف عن "كورونا" سلبية

برلين - لايف ستايل صرح متحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس الاثنين، بأن المستشارة أنجيلا ميركل خضعت لثالث اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد وأن النتيجة جاءت سلبية. وأضاف المتحدث:" المستشارة ستواصل مباشرة أعمالها خلال الأيام المقبلة من الحجر المنزلي". كانت ميركل وضعت نفسها في الحجر المنزلي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بعد أن خالطت في العشرين من نفس الشهر طبيباً تبين لاحقاً أنه أُصِيْب بعدوى فيروس كورونا.

وكان الطبيب قد حقن ميركل بلقاح مضاد للمكورات الرئوية. Advertisements قد يهمك أيضًا: انقسام بين الألمان بشأن نوبات ارتجاف أنجيلا ميركل

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