مصابة مكسيكية وضعت طفليها التوأم و أسمتهما "فيروس وكورونا"

من المعاناة تولد الرحمة التي جسدت بالفعل على السيدة المكسيكية أناماريا خوسيه، التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد، ووضعت طفليها التوأم.وبحسب موقع "world news"، أن أناماريا خوسيه صاحبة الـ34 عاما، وضعت طفليها التوأم، وقررت أن تلقب طفليها التوأم باسمي "فيروس وكورونا"، اللذان يتمتعان بصحة جيدة رغم إصابة الأم بفيروس (كوفيد - 19).وأوضحت الأم، أنها لم تكن استقرت على اسمي طفليها لتتلقى اقتراح من أحد الأطباء بالمستشفى تسمية الطفلين بـ "فيروس وكورونا"، ولاقت الفكرة إعجابها، خاصة أن الفيروس حديث الكرة الأرضية.وأكد الطبيب صاحب الفكرة، أنه كان يمزح حين اقترح على الأم فكرة الأسماء لكنها فاجأته بأنها أخذت الأمر على محمل الجد، وسمّتهما بالفعل فيروس وكورونا.

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