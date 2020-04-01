4 وصفات بالسمسم الأسود للبشرة لترطيب وتنظيف الوجه

تحتوي بذور السمسم الأسود على نسبة 60 % من الكالسيوم أكثر من البذور البيضاء، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة السموم من الجلد، كما تحتوى بذور السمسم السوداء على خصائص مضادة للالتهابات والحديد والفيتامينات B و E، وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم والبشرة، كما تعتبر مصدر غني بالزنك الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، مما يساعد على زيادة مرونة البشرة، لذلك ينصح بعمل وصفات من السمسم الأسود للبشرة، بخطوات بسيطة، نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "bustle".

وصفة السمسم الأسود والشاى الأسود

تساعد وصفة السمسم والشاى الأسود على تنظيف ونعومة البشرة، من خلال تحضير حوالي أربعة أكواب من الشاي الأسود بارد، مع طحن ملعقتين أو ثلاث ملاعق كبيرة من بذور السمسم الأسود ووضعهما في الخلاط مع إضافة الشاى، ثم تصفية المزيج وإزالة قطع صغيرة من بذور السمسم، مع إضافة ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند، ثم تنظيف الوجه بالمزيج لعدة دقائق ثم شطف الوجه بالماء الفاتر، ووضع المتبقى من المزيج فى الثلاجة، لاستعماله بانتظام .

وصفة السمسم الأسود والكركديه

يساعد بخار الوجه من السمسم والكركديه فى إزالة السموم من الوجه والتخلص من حب الشباب، من خلال مزج بذور السمسم السوداء والكركديه وغليهم فى ماء ثم بعد الغليان، يعرض الوجه للبخار بعد أن يهدأ قليلاً، لمدة 15 دقيقة، للحصول على نتيجة إيجابية .

وصفة السمسم والعسل الأسود

يساعد العسل على ترطيب البشرة وتقشير خلايا الجلد الميتة من خلال إضافة بذور السمسم السوداء من خلال إضافة أجزاء متساوية من العسل وبذور السمسم الأسود، ووضعهما مباشرة على الوجه والرقبة، لبضع دقائق ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.

وصفة السمسم الأسود والورود المجففة

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يعتبر زيت السمسم من الزيوت التى تعمل على ترطيب الجسم، ويمكن تحضير ذلك من خلال طحن بذور السمسم السوداء والورود المجففة في الخلاط ، ثم الإنتظار حتى يجف الخليط، وصبه فى وعاء زجاجي معقم، مع إضافة زيت عباد الشمس، وتركه بعيداً عن أشعة الشمس، مع العلم أن صلاحيته تمتد بين أربعة إلى ستة أسابيع .

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