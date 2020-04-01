تعرف علي أبرز 6 قواعد لتعزيز علاقتك بالشريك أثناء العزل

من المحتمل أن لا تكون معتاداً على قضاء وقت طويل برفقة شريك حياتك، إلا أن هذا الأمر أصبح واقعاً لدى الكثيرين الذين يخضعون للعزل الصحي بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أصقاع الأرض.

وأوردت صحيفة ديلي ريكورد البريطانية، القواعد التالية التي يجب اتباعها، للحفاظ على علاقة زوجية صحية في ظل العزل الصحي:

1- الاتفاق على مسؤوليات الأسرة

يساهم الاتفاق على مسؤوليات الأسرة أثناء فترة العزل الصحي في تقليل الصراع مع الشريك حول الواجبات والحقوق، ويعد احترام قرارات شريكك وأدائه والثقة بها مفتاح تعزيز العلاقة به. اعقد اجتماعاً عائلياً لمناقشة احتياجات ومسؤوليات الجميع.

2- ترك مخاوف العمل جانباً

العمل من المنزل يعني عدم وجود حدود بين العمل والمنزل. تجنب التفكير بأي شيء يتعلق بالعمل أثناء قضاء وقتك مع شريك حياتك. حاول تهدئة أعصابك ورحب بشريكك بابتسامة بعد انتهاء العمل كما لو أنك لم تره طوال اليوم.

3- المشاركة في أعمال المنزل

تعد المشاركة في أعمال المنزل وسيلة مفيدة لتوطيد العلاقة مع شريك حياتك، ومساعدته على إنجاز المهام اليومية بشكل أسرع، وبالتالي توفير وقت إضافي له لقضائه برفقتك بعد الانتهاء من العمل.

4- ممارسة الألعاب الرياضية

عند الصباح حاول أن تشارك نصفك الآخر في ممارسة التمارين الرياضية داخل المنزل، فالنشاط الصباحي يساهم في تعزيز علاقتك بالشريك ويضفي جواً من الحيوية والتفاؤل في المنزل.

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5- كن إيجابياً

حاول أن تتحلى بالإيجابية وتجنب الاكتئاب الذي قد ينجم عن المكوث في المنزل لفترة طويلة، واستثمر وقتك في إنجاز أشياء مفيدة لك ولأسرتك ومناقشة المشاكل مع الشريك بهدف حلها.

6- الهدوء والاسترخاء

يشعر الجميع بالضغط النفسي بسبب فيروس كورونا، أو بسبب فقدان الوظيفة، أو القلق على أفراد الأسرة الضعفاء، لذا حاول أن تتحلى بالهدوء والاسترخاء، لتتمكن من إدارة الأزمة بكفاءة وحكمة، ولتتجنب أي تأثيرات سلبية على علاقتك بالشريك.

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