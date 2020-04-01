الولايات المتحدة تُحقق رقمًا قياسيًا في عدد الوفيات خلال يوم واحد بعد تحذير ترامب

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، مساء الثلاثاء، وفاة 865 شخصا جراء فيروس "كورونا" المستجد في الولايات المتحدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وقالت الجامعة في بيان: "وصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 188 ألفا و172 إصابة، بعدما تأكدت خلال الـ24 ساعة الأخير إصابة 24 ألفا و743 شخصا إضافيا بالفيروس. كما بلغ حتى اليوم عدد الوفيات 3873 شخصا".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال الثلاثاء، "إن بلاده ستمر بأسبوعين عصيبين، على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجد. مشيرا إلى أ‎نه على كل أمريكي أن يستعد لهذه الأيام، هذا وتجاوز عدد ضحايا الفيروس في مدينة نيويورك فقط ألف حالة.ونشر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة بالمدينة، بيان جاء فيه، "بلغ عدد الضحايا بفيروس كوفيد-19، 1096، تم الكشف عن 41771 حالة جديدة، تم إدخال 8549 شخصا إلى المراكز الصحية". ولكن إلى الآن لم تتخط أي دولة في العالم الرقم باسم إيطاليا في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، 969 وفاة في يوم واحد والذي وافق 27 مارس/آذار 2020.

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ارتفاع عدد المصابين في ليبيا إلى 10 حالات

أعلن المركز الوطني الليبيى لمكافحة الأمراض، الأربعاء، تسجيل البلاد لإصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، وقال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إنه تم تأكيد إصابة شخصين من ضمن 11 شخصا أجروا اختبارات".وأكد المركز الوطني الليبي أن الـ 9 أشخاص الآخرين ثبتت سلبية نتائج تحليلاتهم، وذلك دون أن يذكر المركز مزيد التفاصيل عن المصابين أو أماكن تواجدهم، وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 10 أشخاص، فيما يخضع العشرات يوميا للتحليل للاشتباه في إصابتهم.

كندا تخصص 1.4 مليار دولار للمعدات الطبية

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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، أن بلاده تخصص ملياري دولار كندي (حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي)، لشراء معدات طبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقال رئيس الوزراء، "نحن نعلم أن الطلب على المعدات والمواد الأساسية الطبية سينمو في الأسابيع المقبلة، لذلك نحتاج إلى عرض ثابت ومستقر لهذه المنتجات"، وفقا لقناة "سي بي سي".وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الكندية، فقد سجلت البلاد 8536 حالة بفيروس كورونا المستجد فارق الحياة منهم 96 شخصا، وأكد ترودو الأحد، أن كندا لا تخطط في الوقت الراهن لاستخدام الجيش في المساعدة في جهود احتواء تفشي فيروس كورونا، وإن كان هذا الخيار ما زال مطروحا.

وانتشر الفيروس حتى الآن في 202 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3304 إصابة؛ بينما في دول مثل: إيطاليا (105 ألف إصابة، 12428 وفاة)، إسبانيا (95 ألف إصابة، 8296 وفاة)، والولايات المتحدة ( 181900 ألف إصابة، 3655 وفاة)، يتم يوميا تسجيل عدة آلاف مصاب ومئات الوفيات، إلى جانب مئات الآلاف في نحو 202 دولة أخرى، إذ تعدت الإصابات حاجز الـ 848 ألف إصابة، تم شفاء 176 ألف شخص من المرض، واقتربت الوفيات من 42 ألف وفاة، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

كما عطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. وأيضا أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير

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