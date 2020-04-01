شكرا لقرائتكم خبر عن بالرغم من نفى الصحة العالمية.. دراسة أمريكية: البلاد التى لم تهتم بلقاح السل الأكثر تضررا بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية أنه يمكن أن يكون لقاح السل (BCG)) سلاحًا محتملًا في مكافحة الفيروس التاجي المميت، وفقًا للنتائج التي نشرها باحثو كلية نيويورك للطب التقويمي (NYITCOM) ، بقيادة جونزالو أوتازو أستاذ مساعد في العلوم الطبية الحيوية.

يأتي ذلك في ظل نفى منظمة الصحة العالمية أن الذين تم تطعيمهم ضد الدرن غير محصنين من الإصابة بفيروس كورونا ويمكن إصابتهم بشكل طبيعي إذا تعرضوا لأشخاص مصابين، وليس هناك أي دراسات تقول إن من تم تطعيمه ضد الدرن سينجي من الإصابة بكورونا .

حيث تتصدر الولايات المتحدة حاليًا العالم في حالات الاصابه بفيروس كورونا المؤكدة ، تليها إيطاليا ، وفقًا لأحدث تقرير من مركز علوم وهندسة جامعة جونز هوبكنز، وأقترح باحثو كلية نيويورك للطب التقويمى الآن أن شدة تأثير فيروس كورونا قد يكون مرتبطًا بالسياسات الوطنية المختلفة بشأن تطعيم السل للأطفال

وقال الباحثون: "وجدنا أن البلدان التي ليس لديها سياسات شاملة للتلقيح بلقاح السل ، مثل إيطاليا وهولندا والولايات المتحدة ، قد تأثرت بشدة بوباء فيروس كورونا مقارنة بالدول التي لديها سياسات التلقيح بلقاح السل العالمية وطويلة الأمد".

وفقًا للدراسة التي أتاحتها" MedRXiv" وهى مجله عليمة تنشر التجارب السريرية والأبحاث بدون مقابل للجمهور على نطاق واسع ، أنه يمكن أن يؤدي الجمع بين انخفاض اعداد المصابين والوفيات إلى جعل لقاح السل مغيرًا للعبة في المعركة ضد فيروس كورونا كواحد من أكثر اللقاحات استخدامًا في العالم

خاصة وأن لقاح BCG موجود منذ ما يقرب من قرن من الزمان ، وقد ثبت أنه أداة فعالة في الوقاية من التهاب السحايا وانتشار مرض السل لدى الأطفال.

يُعتقد أيضًا أن التلقيح يوفر حماية واسعة النطاق ضد التهابات الجهاز التنفسي ، والتي تقدم أعراضًا مماثلة لفيروس كورونا في الواقع ، كما أعلن باحثون أستراليون للتو عن خطط لإجراء اختبار سريع على نطاق واسع لمعرفة ما إذا كان لقاح BCGللسل يمكن أن يحمي العاملين الصحيين من الفيروس التاجي.

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وقارن الفريق البحثى الأمريكي بين سياسات التطعيم ضد لقاح السل لدول مختلفة مع عدد الاصابه والوفيات لفيروس كورونا ووجد ارتباطًا إيجابيًا كبيرًا بين العام الذي تم فيه تبني سياسات التطعيم BCG الشاملة ومعدل الوفيات في البلاد، وبعبارة أخرى ، كلما تم وضع سياسة في وقت سابق ، كلما زادت احتمالية حماية جزء كبير من السكان ، وخاصة كبار السن.

على سبيل المثال ، إيران ، التي لديها سياسة تلقيح BCG العالمية الحالية التي بدأت فقط في عام 1984 ، لديها معدل وفيات مرتفع مع 19.7 حالة وفاة لكل مليون نسمة. وعلى النقيض من ذلك ، فإن اليابان ، التي بدأت سياستها العالمية بشأن لقاح السل في عام 1947 ، لديها عدد وفيات أقل بنسبة 100 مرة لكل مليون شخص ، مع 0.28 حالة وفاة، علاوة على ذلك ، بدأت البرازيل التطعيم الشامل في عام 1920 وكان معدل الوفيات أقل من 0.0573 حالة وفاة لكل مليون نسمة.

فلماذا تطعم بعض الدول بينما لا تطعمها دول أخرى؟

مع انخفاض حالات السل في أواخر القرن العشرين ، أسقطت العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع في أوروبا سياسات لقاح السل العالمية بين عامي 1963 و 2010، في الولايات المتحدة ، توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها حاليًا بلقاح السل فقط للأشخاص المختارين للغاية الذين يستوفون معايير محددة وفي التشاور مع خبير السل.

من بين 180 دولة لديها بيانات BCG متاحة اليوم ، توصي 157 دولة حاليًا بالتلقيح الشامل للس، أما البلدان الـ 23 المتبقية فقد أوقفت إما تلقيح السل بسبب انخفاض حالات الإصابة بالسل أو أنها تفضل التلقيح الانتقائي للمجموعات "المعرضة للخطر".