شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أدوية يابانية تدخل المرحلة النهائية من التجارب البشرية على دواء مضاد للفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الأدوية اليابانية Fujifilm عن المراحل الأخيرة من التجارب البشرية على علاج للأنفلونزا .

ووفقا لتقرير " الديلى ميل" يصنع فرع Toyama Chemical التابع للشركة دواء يسمى Avigan ، والذي تمت الموافقة عليه في اليابان لوقف فيروس الأنفلونزا من التكاثر في الجسم، ويعتقد الباحثون في الشركة أنه قد يكون له نفس التأثير المضاد للفيروسات ضد الفيروس الذي يسبب COVID-19.

حقق Avigan ، المعروف أيضًا باسمه العام ، favipiravir ، نجاحًا جيدًا بالفعل في أول جولتين من الاختبارات السريرية ، وزادت الشركة إنتاجها للدواء تحسبًا أنه قد يكون أول علاج مثبت للعدوى.



اليابانية شركة الادوية

تعمل الأدوية المضادة للفيروسات عن طريق منع الفيروسات من التكاثر داخل جسم الإنسان، وعندما يتكاثر الفيروس ، تنتشر العدوى في جميع أنحاء الجسم تتفوق على المضيف، ويعمل الدواء Avigan عن طريق تشغيل التداخل على إنزيم يسمى RNA polymerase والذي يعمل كمحفز لهذه العملية في صناعة النسخ الفيروسي.

حتى الآن ، تمت الموافقة على الدواء من قبل المعادل الياباني لإدارة الغذاء والدواء (FDA) لعلاج الأنفلونزا ، وهي عدوى تنفسية فيروسية شائعة ولكنها مميتة تقتل حوالي 500000 شخص في جميع أنحاء العالم كل عام.

جرب الباحثون عقار أفيجان العام ضد الإيبولا، وبدا أنه فعال عندما اختبروه في الفئران ، لكنه لا يزال غير مثبت، وفي دراسات أجريت على البشر ، كان مرضى الإيبولا الذين عولجوا بأفيجان أفضل حالًا من أولئك الذين كانوا في المجموعة الضابطة.

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ويعتبر الدواء واحد من العديد من المرشحين لعلاج فيروس التاجي ، الذي أصاب ما يقرب من ٨٠٠ الف شخص حول العالم، ولم يتم حتى الآن وجود علاج أو لقاح مثبت للفيروس.

والآن ، تأمل الشركة في أن الدواء يمكن أن يعمل بشكل مشابه ضد الوباء الحالي لفيروس كورونا، خاصة بعد أن جاءت نتائج اختبار Fujifilm السابقة واعدة بما يكفي حتى تتمكن من المضي قدمًا في تجربتها الحالية في المرحلة الثالثة.

المرحلة الأولى من التجارب السريرية كانت مجرد التأكد من سلامة العلاج وأن آثاره الجانبية لا تضر أكثر مما يفعله الدواء.

وفي تجارب المرحلة الثانية ، يختبر الباحثون كلاً من السلامة والفعالية عن طريق جرعات بعض المرضى الذين يعانون من عقار تجريبي والنصف الآخر من أفراد الدراسة - الذين يوجد منهم عادة مئات - يتلقون إما دواء وهمي أو العلاج القياسي.

ولكن يحتاج الدواء التجريبي إلى إظهار دليل على الأقل على أنه آمن ولديه نشاط قد يعطي المرضى فائدة، ويمكن لشركات الأدوية بعد ذلك الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الاختبار ، والتي تتضمن عادةً مئات أو آلاف الأشخاص.