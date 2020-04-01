شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتصرف إذا ساورتك الشكوك بإصابة طفلك بفيروس كورونا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتشابه أعراض فيروس كورونا Covid-19 إلى حد كبير في الأطفال مع البالغين، ومع ذلك ، فمن المحتمل أن تكون أخف، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض (CDC) ، في هذا التقرير نتعرف على تأثير فيروس كورونا على الأطفال والأعراض التي تصيبهم وكيف تتصرف إذا شككت أن طفلك مصاباً بفيروس كورونا، وفقاً لموقع "Net doctor".

اعراض فيروس كورونا عند الاطفال

يعانى بعض الأطفال من:

-سعال مستمر

-حمى (درجة حرارة عالية)

-التقيؤ

الإسهال



اعراض فيروس كورونا

Advertisements

كيف يؤثر الفيروس التاجي على الأطفال

في حين لا يزال هناك الكثير من المجهول حول الفيروس، ولا يزال البحث جارياً، استنادًا إلى التقارير والأدلة الحالية، يؤثر Covid-19 على الأطفال بشكل أكثر اعتدالًاـ ومع ذلك ، لا يزال بإمكان الأطفال الإمساك به ونقله ، حتى لو لم يكن لديهم أعراض.

ماذا تفعل إذا كنت تعتقد أن طفلك قد يكون مصابًا بفيروس كورونا؟

إذا كنت تشك في أن طفلك قد يكون لديه Covid-19 ، فمن المهم اتباع نفس النصائح التي يتم تقديمها للبالغين:

-لا تذهب إلى طبيبك العام أو المستشفى.

-ابق في المنزل وأعزل نفسك وطفلك، يجب على أي فرد من أفراد العائلة كان على اتصال بالطفل أن يعزل نفسه لمدة 14 يومًا.

-تأكد من بقاء طفلك رطبًا بشرب السوائل.

-إذا شعر طفلك بتوعك وتعب ، يمكنك إعطاؤه الباراسيتامول خافض الحرارة، إذا استمرت الأعراض أو تفاقمت، اتصل بالعناية الطبية.