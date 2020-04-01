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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتصرف إذا ساورتك الشكوك بإصابة طفلك بفيروس كورونا ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتشابه أعراض فيروس كورونا Covid-19 إلى حد كبير في الأطفال مع البالغين، ومع ذلك ، فمن المحتمل أن تكون أخف، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض (CDC) ، في هذا التقرير نتعرف على تأثير فيروس كورونا على الأطفال والأعراض التي تصيبهم وكيف تتصرف إذا شككت أن طفلك مصاباً بفيروس كورونا، وفقاً لموقع "Net doctor".
يعانى بعض الأطفال من:
-سعال مستمر
-حمى (درجة حرارة عالية)
-التقيؤ
الإسهال
اعراض فيروس كورونا
في حين لا يزال هناك الكثير من المجهول حول الفيروس، ولا يزال البحث جارياً، استنادًا إلى التقارير والأدلة الحالية، يؤثر Covid-19 على الأطفال بشكل أكثر اعتدالًاـ ومع ذلك ، لا يزال بإمكان الأطفال الإمساك به ونقله ، حتى لو لم يكن لديهم أعراض.ماذا تفعل إذا كنت تعتقد أن طفلك قد يكون مصابًا بفيروس كورونا؟
إذا كنت تشك في أن طفلك قد يكون لديه Covid-19 ، فمن المهم اتباع نفس النصائح التي يتم تقديمها للبالغين:
-لا تذهب إلى طبيبك العام أو المستشفى.
-ابق في المنزل وأعزل نفسك وطفلك، يجب على أي فرد من أفراد العائلة كان على اتصال بالطفل أن يعزل نفسه لمدة 14 يومًا.
-تأكد من بقاء طفلك رطبًا بشرب السوائل.
-إذا شعر طفلك بتوعك وتعب ، يمكنك إعطاؤه الباراسيتامول خافض الحرارة، إذا استمرت الأعراض أو تفاقمت، اتصل بالعناية الطبية.
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