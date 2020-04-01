الإسهال عند الأطفال.. أسبابه وطرق علاجه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أبريل 2020 01:44 مساءً -

جدول المحتوى

1- أسباب الاسهال عند الأطفال

2- أعراض الإسهال عند الأطفال

3- علاج الإسهال عند الأطفال

4- علاج الإسهال عند الأطفال عمر سنتين

5- أطعمة توقف الإسهال عند الأطفال

6- علاج الاسهال عند الأطفال الرضع

7- علاج الإسهال عند الأطفال بعمر سنة

8- علاج الاسهال إذا أصيب طفلك بالكورونا

​يصيب الاسهال الأطفال في سن صغيرة وبصورة واسعة، لأن الطفل منذ ولادته حتى عمر سنتين أي في المرحلة العمرية التي تعرف بسن المهد يمر بتغيرات سريعة ومتلاحقة من أنماط التغذية، فهو ينتقل من حليب الأم إلى إضافة الطعام الصلب ومن الشوربات والعصائر إلى الأرز المطبوخ واللحوم المهروسة وغيرها، ولذلك فهو يصبح معرضاً لحدوث تلبكات في جهازه الهضمي، ومنها الاسهال الذي يصاب به معظم الأطفال حول العالم.

الدكتور محمد أبو دادوود، اختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة يشير إلى المعلومات الآتية بخصوص الاسهال كحالة مرضية خاصة مع أزمة تفشي فيروس كورونا والذي أفردت له "الخليج 365" حملة مرحباَ بيتي فتابعينا عزيزتي الأم

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1- أسباب الاسهال عند الأطفال

النزلة المعوية عند الأطفال وقد يكون سببها بكتيريا أو فيروس.

تعرض الطفل للبرد أو حساسية مفرطة أو آثار جانبية لمضادات حيوية أو أدوية تم تعاطيها.

الحساسية بسبب نوع معين من الطعام مثل الموز أو الفراولة أو الشوكولاتة.

تناول الطفل لكمية زائدة من العصير الغني بالسكريات التي تسبب الاسهال وخاصة العصائر المصنعة.

2- أعراض الإسهال عند الأطفال

كثرة التبرز وتغيير الحفاض بالنسبة للصغار.

الشعور بالاعياء ومظهره العام يكون متعباَ.

انتفاخ وتطبل البطن.

ارتفاع درجة الحرارة أحياناَ.

نزول الدم مع البراز أحياناَ.

يكون البراز ليناَ وكريه الرائحة.

3- علاج الإسهال عند الأطفال

يشمل العلاج خطوة العلاج المنزلي واسشارة الطبيب في حال كان الطفل لا يستجيب للعلاج للمنزل.

يجب تحديد مسبب الاسهال للوصول إلى علاج مناسب وصحيح.

في كثير من الحالات يشفى الطفل بعد مرور 24 ساعة على الاسهال الذي سببه التعرض لبرد المعدة.

وفي حالات معينة يجب أن يتدخل الطبيب، وقد يخضع الطفل للعلاج في المستشفى لتقديم المضادات الحيوية ومحاليل الارواء.

4- علاج الإسهال عند الأطفال عمر سنتين

تقديم السوائل بكثرة.

البعد عن العصائر المحلاة مثل عصير البرتقال خصوصاً لأنه يوصف لعلاج الامساك.

تقديم المهلبية والأطعمة المطبوخة بالنشا أو الأرز المطحون.

تناول اللبن الزبادي.

يمكن استشارة الطبيب إذا ما استمر الاسهال لأكثر من يوم واحد أو صاحبه القيء.

تقديم المكملات الغذائية الت يتحتوي على البوتاسيوم لانه يوصف لوقف الاسهال.

5- أطعمة توقف الإسهال عند الأطفال

يمكن أن تقدم الأم الأرز المطحون والمطبوخ على شكل مهلبية.

الشاي يعتبر من المشروبات القابضة للأمعاء.

يمكن تقديم اللبن الزبادي لأنه يعتبر من المطهرات للجهاز الهضمي.

وكذلك الموز والأفوكادو.

الخبز المصنع من الحبوب الكاملة.

تقديم الفواكه والخضروات الطازجة والمغسولة جيداَ.

تقديم الأعشاب التي تهديء من حركة الأمعاء وتهيجها مثل البابونج والمريمية والنعنع.

6- علاج الاسهال عند الأطفال الرضع

يجب أن تقدم له محاليل الارواء حسب ارشادات التقديم.

الاستمرار بالرضاعة الطبيعية لأهميتها في تغذية ورفع مناعة الرضيع.

التواصل مع الطبيب لأن الاسهال أحياناَ قد يحتاج لدخول المستشفى بالنسبة للرضع لأنه يهدد حياتهم بسبب ما قد يسببه من جفاف لديهم.

7- علاج الإسهال عند الأطفال بعمر سنة

يجب أن يحصل الطفل على الحليب الكامل الدسم لأنه يعالج الاسهال ويزيد من مناعة الطفل. ​

يمكن أن تقدم للطفل نصف فص من الثوم المهروس المضاف إلى اللبن الزبادي فالثوم من المضادات الحيوية القوية، كما أن اللبن الزبادي لديه قدرة عالية على التطهير المعوي.

ويجب استشارة الطبيب لانه قد يصف أدوية للطفل في حال مرت 24 ساعة دون توقف الاسهال.

8- علاج الاسهال إذا أصيب طفلك بالكورونا

أثبتت الأبحاث التي قام بها الأطباء في الصين أن من أعراض الاصابة بفيروس كورونا حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، ولا تقتصر الأعراض على مشاكل الجهاز التنفسي، حيث لوحظ أن هناك حالات أصيبت بالاسهال وأوجاع البطن وعلى ذلك يجب على الأم أن تلاحظ أي تغيرات غير طبيعية تطرأ على طفلها مثل ارتفاع الحرارة والتعب الشديد، والسعال والعطس إذا ما ترافق مع أعراض في جهازه الهضمي مهما كانت فيجب أن تتوجه إلى الطبيب، وفي حال كان الطفل رضيعاَ فيجب أن تستمر في الرضاعة الطبيعية، مع ضرورة عزل الطفل عن باقي إخوته.

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