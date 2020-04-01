منتجات الحمية قليلة الدسم.. هل هي ضارة بصحتك؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نسمع في كثير من الأحيان بعض الأشخاص يقولون إن الحفاظ على اللياقة والوزن الصحي أمر بسيط للغاية فقط عليكِ تقليل كمية الطعام الذي تتناولينه وزيادة الحركة.

والبعض الآخر يقول فقط عليكِ الابتعاد عن الأطعمة الدسمة، وتناول المنتجات المكتوب عليها "حمية" أو "قليلة الدسم" لأنها الخيار الآمن، لكن للأسف هذا غير صحيح.

سنستعرض في السطور القادمة كيف يمكن أن تكون الأطعمة قليلة الدسم ضارة على صحتك.

تناول كميات أكبر

وجدت دراسة حديثة أن الأطعمة التي يتم تسويقها على أنها أطعمة صحية تؤدي إلى زيادة الوزن، حيث يأكل الاشخاص منها كميات أكثر لا شعوريا.

قليلة الدسم لكنها مليئة بالسكر

بينت الدراسات أن الأطعمة قليلة الدسم تحتوي على نسبة من الدهون المشبعة والمهدرجة، وهذا قد يتسبب في ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب، كما أن مصنّعي هذه الأطعمة يقومون بزيادة كمية السكر فيها حتى يبقى طعمها مقبولا.

ففي عام 2014 نشرت صحيفة "ذا تيلغراف" تحقيقا وقالت فيه إن الأطعمة التي تسوق على أنها خيار صحي، ونسبة الدهون فيها منخفضة، تحتوي على كميات أكبر من السكر.

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السمن أفضل من الزبدة

في أغلب الأوقات يتم تسويق الزبدة على أنها منتج صحي، لكن الدراسات بينت أنه في بعض الأحيان يكون العكس.

وقام عدد من العلماء الكنديين بنشر تقرير بينوا فيه أن الدهون المشبعة الموجودة في الزبدة والجبن لا تسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية أو السكري، بينما الدهون المتحولة الموجودة في السمن تكون مرتبطة بهذه الأمراض، وأن استهلاكها بنسبة كبيرة يزيد من خطر السمنة.

الجرانولا من الأطعمة الصحية

تتكون الجرانولا عادة من الشوفان والمكسرات والعسل، وتصنف على أنها خيار صحي للوجبات الخفيفة، إلا أنها في الحقيقة تحتوي على نسبة عالية من السكر بسبب إضافة بعض المتاجر عناصر لجعلها ذات طعم مرغوب.

تقول آنا ريمون، اختصاصية التغذية والمتحدثة الرسمية لجمعية الحمية البريطانية، إن العسل أيضا يعتبر سكرا ولم يعد صحيا كما كان.

وأضافت أن الجرانولا التي يتم تسويقها على صحية وتحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية، تحتوي على نسبة عالية من السكر أيضا.