ممرضة سعودية تُنقذ رجلا من الموت ومطالب بتكريمها

نجحت ممرضة سعودية في إنقاذ مواطن سقط داخل مركز تسوق وقام ببلع لسانه، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للممرضة مجيدة العنزي، وهي تتوجه نحو شخص سقط أرضا، وتبدأ بتقديم الإسعافات الأولية له لحين حضور الإسعاف ونقله للمستشفى.وقامت العنزي بفتح مجرى الهواء له بعدما انسد بسبب بلعه لسانه، وهي حالة تتسبب بالوفاة اختناقا مالم يتم إسعافها فورا، ولاقت مجيدة العنزي إشادة كبيرة، وسط مطالب بتكريمها. قد يهمك ايضا: السيدة الأولى في ليسوتو متورطة في تهمة قتل زوجة رئيس الوزراء السابقة 10 مصريات في قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط

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