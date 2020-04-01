شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للسيدة الحامل لحماية نفسها من فيروس كورونا.. تعرفى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت منظمة الصحة العالمية، 5 نصائح للمرأة الحامل، لحماية نفسها من الإصابة بفيروس كوورنا المستجد "كوفيد 19".

وحددت منظمة الصحة نصائح الحماية للسيدة الحامل، التى جاءت كالتالى:

1- واظبي على غسل يديك.

2- تجنبى لمس عينيك وأنفك وفمك.

3- ابتعدى مسافة آمنة عن الآخرين.

4- احرصى على السعال أو العطس في منديل أو فى ثنية الكوع.

5- إذا كنت تعانين من الحمى أو السعال أو صعوبة التنفس سارعى بالتماس الرعاية الطبية.

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من ناحية أخرى، أشادت منظمة الصحة العالمية بما وصفته بالاستجابة القوية والمكيفة لحكومة مصر، حسب الوضع الراهن لمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لافتة إلى أن انتقال المرض يقتصر على سلاسل انتقال العدوى وأن البلد لم يشهد أى ارتفاع حاد فى عدد الإصابات.

وحتى أمس الثلاثاء، بلغ إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة، وفق ما أعلنه الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة.

وكان الدكتور إيفان هوتين، مدير إدارة الأمراض السارية، بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، قال فى مؤتمر صحفى عقده مكتب مصر، الاثنين الماضى، بشأن الوضع الراهن لمرض "كوفيد-19" فى مصر، إن البلد يتوفر لديه القدرة على اختبار المرضى بطريقة موثوقة فى أكثر من 20 مكاناً فى مصر، كما أن هناك خطة لتقديم الرعاية للمرضى، وبالتوازى مع هذا تم الاستعانة بالكثير من المنصات الإعلامية المختلفة لاطلاع العامة على المستجدات والمعلومات وتوعيتهم.

وأوضح الدكتور هوتين، أنه بعد إحاطة معالى وزيرة الصحة، دارت بيننا مناقشة مفتوحة، وتوصلنا إلى اتفاق بشأن التوصيات التى ستعمل على تنفيذها، هى وفريقها، فى الأيام والأسابيع المقبلة، واتفقنا على الحاجة إلى مواصلة التصرف وفقاً لأفضل سيناريو، ويعنى ذلك الاستمرار فى البحث عن الحالات فى كل مكان، ويجب اختبار الأشخاص الذين يعانون من السعال والحمى، وعند العثور على حالات، يجب رعايتها وعزلها، ويجب تتبُّع المُخالِطين، ويجب القيام بذلك فى كل مكان وعدم التقاعس، حتى وإن ازداد عدد الإصابات، وباتخاذ كل هذه الإجراءات، سيكون لدينا فرصة حقيقة لإيقاف انتقال المرض.