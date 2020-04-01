شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة لا تزال مستمرة ولكنى أخاف..حكاية مصاب بالوسواس القهرى فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الحياة لا تزال مستمرة".."أنا أخاف من شراء الطعام أو تناوله حتي لا أصاب بالفيروس التاجي كورونا ولذا أنا لا أذهب لشراء الطعام وأفضل الجوع داخل منزلى".."لا أرغب فيىمقابلة أي شخص".."لا أرغب فى لمس أى سطح بجوارى حتى لا أصاب بالفيروس ".

كلمات قالها سام شاب يعاني من الوسواس القهري، ولكن بعد تفشي فيروس كورونا شعر بالخوف أكثر وبدأت تزيد الهواجس الداخليه لديه بسبب كثرة التفكير، وترتب علي هذا تعرضه لارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم، مما جعله يشعر أكثر بالخوف وزادت علامات الوسواس القهري لديه خوفا من إصابة بكورونا.

الوسواس القهري

وأوضح سام، أنه لا يخاف من الإصابة بالفيروس التاجي، ولكن كل ما يشغل ذهنه هو إصابة المجاورين له وخاصة أن بعض حاملي الفيروس لا يظهر عليهم أي أعراض.

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وأضاف سام، أنه ليس من المعقول أن تقف الحياة، ولكنها يجب أن تستمر، عن طريق حمايتنا بإتباع النصائح المقدمة وهي غسيل اليدين جيدا، التباعد الاجتماعي عن الأخرين.



وسواس قهري

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline" بعض النصائح للتخلص من الوسواس القهري بسبب تفشي فيروس كورونا، وهي:

- لاتفكر بطريقة سلبية، واتبع بعض النصائح وأبرزها تقسيم عدد وجبات اليومي إلي ثلاث وجبات وحدد لهم مواعيد ثابتة، وأيضا عليك تحديد موعد النوم يوميا، وعدد ساعاته، فهذه الحيل تقلل من شعورك بالمشاعر السلبية.

القلق من عدم استنشاق الهواء النقى لا يعني أنك تعاني من الوسواس القهري ، ومن الممكن أن تمارس تمارين الهواء الخاصة بالشهيق والزفير من بلكونة منزلك، فهذه النصيحة تقلل بشكل كبير حدة المشاعر السلبية التي تشعر بها.

- حدد بعض الاجراءات الاحترازية لحميتك فى حال الخروج من المنزل لأى سبب، فمثلا عند الذهاب لشراء أغراضك عليك الالتزام بارتداء القفازات، وأيضا مراعاة التباعد بينك وبين الأشخاص أمامك وخلفك، وفور رجوعك للمنزل قم بغسل يديك ووجهك بشكل جيد.