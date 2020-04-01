مصر توضح حقيقة خفض أسعار المحروقات

كشف حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، عن حقيقة أسعار البنزين والسولار المتداولة فى العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان متابعو وسائل التواصل الاجتماعي في مصر تداولوا أسعارا جديدة مخفضة للمحروقات.

وأكد بيان صادر عن الوزارة، الثلاثاء، عدم صحة أسعار الوقود (البنزين والسولار والبوتاجاز) المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من أول أبريل/نيسان.

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء في السادس من يوليو/تموز 2019 لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر ستجتمع خلال الأيام المقبلة وفور انتهاء أعمالها سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة (أبريل/نيسان - مايو/أيار - يونيو/حزيران).

وأوضح أن لجنة التسعير تعمل وفق معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف وتكاليف تداول المنتجات البترولية.

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ومطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلي عند 6.5 جنيه للتر البنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر البنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر البنزين 95، والإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيها للطن.

وقدرت وزارة المالية المصرية سعر برميل البترول في موازنة العام المالي الجاري 2019-2020 عند مستوى 68 دولارا للبرميل الواحد، في حين بلغ متوسط سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2019 نحو 62.5 دولار للبرميل.

وتصل فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 إلى نحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة بـ89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.

توقّع وزير البترول المصري طارق الملا أن تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية بالبلاد نحو 30 مليار جنيه (1.90 مليار دولار) خلال السنة المالية الجارية 2019-2020.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي تحرير سعر الصرف وزيادة بعض الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

وتبلغ منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلي 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 و7.75 جنيه للتر لبنزين 92 و8.75 جنيه للتر لبنزين 95.