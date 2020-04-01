ملكة ماليزيا تعد وجبات طعام للعاملين بالمستشفيات وغير القادرين

قررت ملكة ماليزيا، مع استمرار تفشي أزمة الفيروس التاجي كورونا في جميع أنحاء العالم، والتي راح ضحيتها حوالي 20 ألف شخص حول العالم، أن تساعد في إعداد وجبات طعام لغير القادرين بشتى أنحاء البلاد.وبينما شهدت ماليزيا ما يقارب الألفي إصابة و 16 حالة وفاة حتى الآن، قادرت أمينة ميمونة ابنه السلطان إسكندر، زوجة السلطان عبد الله الحاج من باهانج مبادرة تدعم أولئك الذين يساعدون في مكافحة الفيروس عن طريق طهي وجبات طعام ماليزية تقليدية.

ونشرت على حسابها على انستغرام منشور جاء فيه، "أطباق اليوم التي سأرسلها إلى مستشفى Sungai Buloh ومركز التأهب والاستجابة للأزمات (CPRC) .. أطباق الكرنب المقلي والبيض المملح"، كما نشرت عددًا من الصور للأطباق التي أعدتها بما في ذلك طبق الدجاج والكاري بالبيض مع الفاصوليا الخضراء والكعك برقائق الشوكولاتة، وأضافت، "أقل ما يمكنني فعله ... من أجل الجنود والأطباء البواسل وكل من يخاطروا بحياتهم ... أحييهم"

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