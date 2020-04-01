المراسلة بالفيديو أثناء العزل المنزلى تحد من القلق وتعزز الحالة النفسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "المراسة عن طريق الفيديو اثناء العزل المنزلى ومشاركة القلق سويا تحد من الخوف الزائد " هو ما قاله ستيفن بينينج ، أستاذ مساعد فى علم النفس بجامعة نيفادا، وذلك وفقا لما ذكره موقع health24، حيث قال إن الاتصال مع الاشخاص المهمين لك عبر الفيديو ومشاركة القلق سويا سيقلل خوفك تدريجيا، وذلك لأنه يساعدهم على الشعور بأنهم متشابهون بالواقع.
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كما نصح ستيفن بينينج بمشاركة الهوايات والأنشطة سويا عبر مواقع التواصل لتحقيق النجاح وانت فى منزلك، فمن الممكن عقد نوادى الكتاب على مكبر الصوت أو إجراء الاجتماعات مع اصدقائك واللعب عبر الانترنت مثل العاب الطاولة ، ومن الممكن أن تحدد وقت مع اصدقائك لمشاهدة فيلم أو عرض على التلفزيون فى نفس الوقت وعبر دردشة جماعية .
كما يمكنك تنظيم قوائم التشغيل على مواقع الموسيقى لمشاركتها مع اصدقائك وذلك للتعبير عن الحالة المزاجية،وأن تقوم بتنظيم مجموعة ابداعية للكتابة أو الرسم والقيام انشطة فنية أخرى، وقال بينينج أن هذا هو الوقت المناسب لاستخدام البرامج التعليمية المشتركة لتعلم مهارات جديدة.
كل هذه الامور تساعدك على التخلص من القلق، أما فى حالة زيادة مستوى القلق والخوف عندك بسبب اخبار فيروس كورونا فينصح بتعطيل الاشعارات على هاتفك من الاخبار أو تطبيقات الوسائط الاجتماعية، بحيث يمكنك التحكم فى وقت البحث عن المعلومات بدلا من دفعها إليك.
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