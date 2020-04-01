شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. اعرف ازاى تتعامل مع مشترياتك من البقالة بأمان من غير عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف دونالد شافنر عالم الأحياء الدقيقة وخبير في سلامة الأغذية من جامعة روتجرز الأمريكية أنه لا يوجد دليل حتى الآن بأن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الطعام، ولكن الخطر الأكبر عندما يتعلق الأمر بكوفيد 19 وشراء الطعام من البقالة والمشكلة تكمن فقط هو الاختلاط بين الأشخاص في متجر البقالة أثناء التسوق.

ووفقا لموقع sciencealert العلمى أجاب خبير سلامة الأغذية عن كل ما اثير حول طرق حفظ الطعام وغسله خوفا من انتقال العدوى بفيروس كورونا.

س: هل يجب الاحتفاظ بالبقالة في البلكونة لمدة 3 أيام؟

ج: هذا أمر مثير للسخرية فلا يمكن الاحتفاظ بمنتجات مثل الحليب والآيس كريم واللحوم في الخارج لمدة ثلاثة أيام هذا له أيضا خطره جدا على سلامة الأغذية، هذا يبدو وكأنه وصفة لكارثة أو على الأقل طعام فاسد.

توجد في هذه النصيحة مجموعة صغيرة من الحقيقة لأن الفيروس يتم تعطيله ببطء في درجة حرارة الغرفة في خلال 8 ساعات لكن هذه النصيحة تفترض أن كل البقالة ملوثة ، وأن مجرد لمس البقالة سينقل عدوى كورونا الى الشخص الذى يلمسها وهذه معلومات خاطئة.

س: هل يجب تطهير جميع الصناديق والأكياس التي جاء بها كل شيء؟

ج: أعتقد أن هذه نصيحة أيضًا لا معنى لها علميًا، إذا كنت قلقًا بشأن تلوث عبوات الطعام من الخارج اقترح عليك غسل يديك أو تعقيم يديك قبل الجلوس لتناول أي طعام قد تكون قد أخرجته من تلك الحاويات لأن غسل اليدين قبل تناول الطعام هو أفضل ممارسة حتى عندما لا نكون في جائحة.

س: هل يجب غسل المنتجات الطازجة بالصابون؟

ج: لا يجب استخدام الصابون على الإطلاق لغسل الطعام، فلم يتم تصميم الصابون للطعام، فيمكن للصابون أن يسبب الغثيان والقيء والإسهال إذا تم تناوله.

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تقول التوصيات الحالية من الخبراء العلميين ، بما في ذلك إدارة الأغذية والعقاقير لغسل الفواكه والخضراوات الطازجة بالماء البارد فقط.

س: هل الحقائب القابلة لإعادة الاستخدام تقد تنقل عدوى كورونا ؟

ج: كثير من الناس يستخدمون الحقائب القابلة لإعادة الاستخدام مرة أخرى ، ومن أفضل الممارسات حتى قبل أوقات انتشار عدوى كورونا غسل الحقائب القابلة لإعادة الاستخدام بشكل منتظم.

وإذا كنت قلقًا من أن حقائبك قد تحتوي على فيروسات تاجية يمكنك غسلها، ويجب عليك أيضًا غسل يديك بعد الانتهاء من وضع جميع منتجات البقالة بداخلها.

س: ما الذي ييجب فعله لتقليل المخاطر عند التسوق بالبقالة؟

ج: يجب تطهير عربات البقاله بمعقم اليدين أو الكحول قبل استخدامها خاصة مقبض اعربة التسوق لمنع التقاط عدوى كورونا في حاله اذا كان احد يحمل العدوى استخدمها من قبل.

والنصيحة الأهم هي اعداد قائمة الطلبات التي يحتاجها الشخص مسبقا حتى يتمكن من شرائها بسرعة أثناء التواجد في السوبر ماركت.

بالإضافة الى ذلك يجب الحرص على التباعد الاجتماعى والمسافات الامنه بين الأشخاص بالسوبر ماركت ، استخدام معقم اليدين فورا بعد الخروج من السوبر ماركت ثم استخدامه مرة أخرى في المنزل بمجرد الانتهاء من وضع جميع منتجات البقالة التي تم شرائها.