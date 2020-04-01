صحة ورشاقة

اعرف ازاى تحافظ على صحة عضلاتك ولياقتك البدنية فى البيت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الذهاب للجيم من الأساسيات اليومية عند الكثيرين وهو من وسائل  تقوية العضلات واللياقة البدنية والترفيه فى نفس الوقت، ولكن بعد غلق صالات الجيم والعزل المنزلى والاجراءات التى نتبعها هذه الفترة للوقاية من فيروس يعانى الكثيرون، وقد تتعرض العضلات للضعف والهذيان، وحسب ما ذكره موقع   webmd  فإن هناك بعض التمارين والنصائح  التى تساعدك على تقوية العضلات واللياقة البدنية:

تمارين المقاومة
 

وهى من التمارين البسيطة التى يمكن القيام بها فى المنزل وهى عبارة استخدام زجاجات مياه كبديلة للاوزان، وتساعد على تعزيز قوة العضلات وتحفيز الجسم على حرق الدهون المتراكمة، كما انها تساعد على تخفيف الوزن واللياقة البدنية.

تمارين الاحماء
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تمارين الاحماء من التمارين التى تعمل على تقوية العضلات وتحد من خطر الاصابة بالشد العضلى وتمد الجسم بالنشاط والطاقة وذلك عن طريق :

1: حمل الاوزان الخفية فى المنزل والتى تساعد على تنشط وشد العضلات.

2:الجرى فى المكان من تمارين الاحماء التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتقوى العضلات.

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3:رفع الساقين مع الاستلقاء على الارض.

4: فى حالة توفير المشاية الكهربائية فى المنزل من الممكن استخدامها يوميا .

التمارين القلبية
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وهى من التمارين التى تعمل على الحفاظ على اللياقة البدنية ويمكن القيام بها فى المنزل بكل سهولة، فهى تعمل على تدفق الدم المحمل بالاكسجين لجميع أعضاء الجسم وتساعدها على القايم بوظائفها الحيوية.ومنها المشى والرقص.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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