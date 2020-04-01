شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ازاى تحافظ على صحة عضلاتك ولياقتك البدنية فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الذهاب للجيم من الأساسيات اليومية عند الكثيرين وهو من وسائل تقوية العضلات واللياقة البدنية والترفيه فى نفس الوقت، ولكن بعد غلق صالات الجيم والعزل المنزلى والاجراءات التى نتبعها هذه الفترة للوقاية من فيروس كورونا يعانى الكثيرون، وقد تتعرض العضلات للضعف والهذيان، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن هناك بعض التمارين والنصائح التى تساعدك على تقوية العضلات واللياقة البدنية:

تمارين المقاومة

وهى من التمارين البسيطة التى يمكن القيام بها فى المنزل وهى عبارة استخدام زجاجات مياه كبديلة للاوزان، وتساعد على تعزيز قوة العضلات وتحفيز الجسم على حرق الدهون المتراكمة، كما انها تساعد على تخفيف الوزن واللياقة البدنية.

تمارين الاحماء

تمارين الاحماء من التمارين الرياضية التى تعمل على تقوية العضلات وتحد من خطر الاصابة بالشد العضلى وتمد الجسم بالنشاط والطاقة وذلك عن طريق :

1: حمل الاوزان الخفية فى المنزل والتى تساعد على تنشط وشد العضلات.

2:الجرى فى المكان من تمارين الاحماء التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتقوى العضلات.

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3:رفع الساقين مع الاستلقاء على الارض.

4: فى حالة توفير المشاية الكهربائية فى المنزل من الممكن استخدامها يوميا .

التمارين القلبية

وهى من التمارين التى تعمل على الحفاظ على اللياقة البدنية ويمكن القيام بها فى المنزل بكل سهولة، فهى تعمل على تدفق الدم المحمل بالاكسجين لجميع أعضاء الجسم وتساعدها على القايم بوظائفها الحيوية.ومنها المشى والرقص.