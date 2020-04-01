شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة التمارين أفضل من فقدان الوزن لتحسين وظيفة القلب لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر الباحثون في ليستر سينتر وجامعة لوبرو أن وظيفة القلب يمكن أن تتحسن بشكل ملحوظ في مرضى السكري من النوع 2 من خلال ممارسة الرياضة.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي ‘HealthDayNews”، أوضح الباحثون منNIHR Leicester Biomedical Research وجامعة ليستر وجامعة لوبورو أن الطاقة المنخفضة النظام الغذائي لم يغير وظيفة القلب في نفس مجموعة المرضى.

وقال الدكتور "جوراف جولسين"، وهو زميل أبحاث سريري في جامعة ليستر ، طبيب القلب والمؤلف الرئيسي للدراسة: "إن فشل القلب هو أحد أكثر المضاعفات شيوعًا لدى مرضى السكري من النوع 2، والشباب البالغين لمرضى السكري من النوع 2 لديهم بالفعل تغييرات في بنية القلب ووظائفهم التي تشكل خطرًا للإصابة بقصور القلب".

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وتم تجنيد سبعة وثمانين مريضا تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عاما مع مرض السكري من النوع 2 للدراسة، وخضع المشاركون لفحص صدى القلب والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لتأكيد الخلل المبكر في القلب ، واختبارات التمارين لقياس لياقة القلب والأوعية الدموية.

ثم تم اختيارهم عشوائياً في واحدة من ثلاث مجموعات: الرعاية الروتينية ، أو التدريب على التمارين الهوائية تحت الإشراف ، أو برنامج استبدال وجبات منخفضة الطاقة، ومدة كل برنامج 12 أسبوع.

ووجدت الدراسة أن المرضى الذين اتبعوا برنامج التمرين الخاضع للإشراف قاموا بتحسين وظائف القلب بشكل ملحوظ مقارنة بالمجموعة الضابطة ، كما زادوا من قدرتهم على التمرين.

وفي حين أن النظام الغذائي المنخفض الطاقة لم يحسن وظائف القلب ، إلا أنه كان له تأثيرات إيجابية على بنية القلب ، ووظيفة الأوعية الدموية وأدى إلى عكس مرض السكري في 83% منهم.