شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى قلة النوم ممكن تأثر على إصابتك بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "غسل اليدين بالمياه والصابون وعدم لمس الوجه وتجنب التدخين"، جميعها من التعليمات التى نسمعها منذ انتشار فيروس كورونا وذلك للوقاية من العدوى وتعزيز صحة الجهاز المناعى، ومن ضمن هذه التعليمات أيضا هو النوم بشكل كاف، وذلك لأنه يقوى الجهاز المناعى ويحمى الجسم من العدوى، وحسب ما ذكره موقع health24 فإنه تختلف عدد ساعات النوم من شخص لآخر حسب عمره وحاجته للنوم، ولكن يوصى دائما بالنوم من 7 إلى 8 ساعات، وذلك لضمان عدم تعرض الجهاز المناعى لأى خطر.

وثبت علميا أن النوم يعزز صحة الجهاز المناعى ويحد من فرص الاصابة بالامراض وبذلك فهو وسيله لوقايتك من فيروس كورونا، حيث تم إجراء أبحاث على بعض الأشخاص اتضح أن الذين ينامون 6 ساعات أو أقل هم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد، وذلك مقارنة بالذين ينامون أكثر من 7 ساعات.

وقالت الطبيبة الأسترالية أوليفيا اريزولو إن البالغين يجب أن يناموا من 7 ألى 9 ساعات كل ليلة لمحاربة فيروس كورونا، لأن قلة النوم تضعف الجهاز المناعى وتزيد من خطر الإصابة بالفيروس.

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ومن ضمن النصائح التى قدمها الموقع لتعزيز المناعة والوقاية من العدوى هى:

1: تجنب الكافيين لأنه يؤثر على صحتك ويسبب السهر.

2: الاهتمام بالتغذية السليمة وتناول الخضراوات والفواكه.

3: ممارسة التمارين الرياضية فى المنزل.

4: غسل اليدين دائما بالمياه والصابون.

5: النوم بعدد ساعات كافية وفى غرفة هادئة ومظلمة.