فوائد زيت الزيتون على صحتك وبشرتك وشعرك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحتوى زيت الزيتون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل تعزيز صحة الجسم ووقايته من الأمراض والعدوى، كما أنه يحافظ على صحة البشرة والجلد، وحسب ما ذكره موقع olivewellnessinstitute فأن فوائد زيت الزيتون وهى :

فوائد زيت الزيتون على الصحة

1:يحتوى زيت الزيتون على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضاد للأكسدة ، مما يساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من الجلطات.

2: يعتبر زيت الزيتون من أفضل أنواع الزيوت الطبيعية التى تعمل على تعزيز صحة القولون والمعدة وحمايتها من القرح والالتهابات.

3:نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الأخرى فهو يعمل على تعزيز صحة الجسم ووقايته من الأمراض السرطانية المختلفة.

4:تناول زيت الزيتون يعمل على تعزيز صحة الجسم وطرد السموم والفيروسات من الجسم، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.

5:يحتوى زيت الزيتون على كمية عالية من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تعمل على انقاص الوزن وحرق الدهون فى الجسم.

6:يحتوى زيت الزيتون على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الاصابة بالفيروسات والعدوى.

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7:يحد من خطر الاصابة بالالتهابات ويسكن الألم.

فوائد زيت الزيتون على البشرة

1:زيت الزيتون يحتوى على نسبة عالية من الخصائص والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة البشرة وحمايتها من التجاعيد وعلامات التمدد.

2:يحتوى زيت الزيتون على بعض الخصائص التى تعمل على ترطيب البشرة ونضارتها.

3:وضع زيت الزيتون على البشرة يساعد على جمالها ونضارتها ويحميها من البقع وحب الشباب.

فوائد زيت الزيتون على الشعر

1:يحتوى زيت الزيتون على نسبة عالية من الخصائص التى تعمل على حمايته من التساقط والتلف.

2:وضع زيت الزيتون على الشعر يساعد على نمو بصيلات الشعر ويحافظ على نعومته وطوله.

3:ينعم الشعر ويرطبه ويحميه من الجفاف والتلف.