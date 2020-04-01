شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض القولون العصبى انتفاخ وألم فى البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم شديد في البطن، يصاحبه في بعض الأحيان انتفاخ شديد، وعدم الرغبة في تناول الطعام، هذه أبرز أعراض الإصابة بالقولون العصبي، أو متلازمة القولون العصبي كما هي معروفة في العديد من الدول.

خلال التقرير المنشور عبر موقع " mayoclinic."، سنتعرف على أبرز أعراض القولون العصبي.

أعراض القولون العصبي

هناك العديد من الأعراض التي تؤكد إصابتك بمشاكل في القولون العصبي، ومنها:

-ألم شديد في البطن.

-انتفاخ واضح في البطن.

-كثرة الغازات.

-التعرض للإصابة بالإسهال أو الإمساك وفي بعض الأحيان تتبادل نوباتهم.

-ظهور مخاط في البراز.

وأوضح التقرير، أنه في حالة التعرض المستمر للإسهال أو الإمساك، فعليك الذهاب للطبيب لأنها قد تكون علامة علي الإصابة بسرطان القولون، وخاصة إذا صاحب ذلك بعض الأعراض ومنها:

-فقدان الوزن الغير مبرر.

-التعرض للإسهال في الليل.

-نزول نقاط الدم أثناء عملية التبرز.

-الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم.

-القيء المستمر.

-التعرض لصعوبة في بلع الطعام.

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-ألم مستمر في البطن بعد عملية التبرز.

كما قدم التقرير، العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالقولون العصبي، ومنها:

-التعرض للتوتر والضغوط النفسية والاكتئاب، والقلق، تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالقولون العصبي.

-تناول بعض الأطعمة التي تثير القولون العصبي، كالمقليات والمسبكات والأطعمة الجاهزة.

-الأشخاص الذين يعانون من التهاب في الأمعاء، هم الأكثر عرضة أيضا للإصابة بمشاكل القولون العصبي.

-الإصابة أو التعرض لعدوى بكتيريا أو فيروسية، تعد من الأسباب المؤدية للإصابة بمتلازمة القولون العصبي.

-أشار التقرير، أن التعرض للإجهاد النفسي يعد من الأمور المسببة للإصابة بالقولون العصبي، وذلك نتيجة لتهيج الأمعاء الداخلية.

-كما أن للهرمونات دور كبير في زيادة فرص الإصابة بالقولون العصبي، فيزداد عند النساء الإصابة بالقولون العصبي عند اقتراب موعد الدورة الشهرية.

وقدم التقرير العديد من النصائح لمرضي القولون العصبي، والتي تساعدهم في العلاج والحد من الأعراض، ومنها:

-ابتعد قدرة الإمكان عن التوتر والقلق والإجهاد الجسدي.

-تتجنب تناول بعض الأطعمة المسببة للإصابة بالقولون العصبي، ومنها المعلبات والأطعمة الجاهزة، والمقليات، والمسبكات.

-الحرص علي تناول الأطعمة الغنية بالألياف لأنها تساعد في علاج متلازمة القولون العصبي.

-عليك الإكثار من تناول السوائل وخاصة الماء.

-من أهم النصائح هي أخذ قسط كافي من النوم.