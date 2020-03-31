طوكيو تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا والعدد الإجمالى للإصابات 521

أعلنت السلطات المعنية فى العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 521 حالة.

وفيما أعلنت "الصحة الكويتية" عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 289 حالة، وارتف عدد الوفيات بفيروس كورونا بإسبانيا إلى 8189 وحالات الإصابة 94417.

وأعلنت روسيا عن قرارات جديدة وافق عليها مجلس الدوما لمواجهة شائعات فيروس كورونا، وبناء على التعديلات الجديدة، فإن غرامة تصل إلى 700 ألف روبل (نحو 10 آلاف دولار) أو عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات ستفرض على الأفراد، الذين ينشرون معلومات كاذبة عن جائحة كورونا.وكانت الفترة الماضية شهدت ارتفاعا فى حالات الإصابة والوفاة من جراء فيروس كورونا المستجد عالميا، وتسعى دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية مثل حظر التجوال وغيرها لمكافحة انتشار هذا الفيروس. وفيما سجلت تايلاند 127 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة الثلاثاء، وعدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 1651 والوفيات إلى 10، وفى المانيا أظهرت الإحصاءات أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 61913، كما قفز عدد حالات الوفاة بالمرض إلى 583 شخصا مع وفاة 128 شخصا حتى أمس الاثنين. وأعلنت الصين، تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة بعد تراجع الأعداد على مدى 4 أيام، حيث تم رصد 48 إصابة جديدة في البر الرئيسي الاثنين، جميعهم أتوا من خارج البلاد. وتجاوز عدد وفيات كورونا 3 آلاف شخص في الولايات المتحدة، الاثنين، في وقت استقبلت مدينة نيويورك مستشفى عائما تابع للبحرية الأميركية يضم 1000 سرير، في خطوة جديدة بمعركة المدينة المستميتة مع الوباء القاتل. يذكر أن فيروس كورونا ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى فى مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى باقى المدن الصينية وصولا إلى مختلف دول العالم.

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