ماليزيا تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ماليزيا 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ). وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 2766 حالة إصابة إلى جانب 43 وفاة، منها ست وفيات جديدة اليوم. قد يهمك ايضا: الصحة اللبنانية تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا تنزانيا تُسجل أول حالة وفاة بكورونا

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