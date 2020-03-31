الصحة اللبنانية تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا Covid-19. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه حتى اليوم بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 463 حالة بزيادة 17 حالة عن يوم أمس ، مشيرة إلى أنه سجلت حالة وفاة في مستشفى سيدة المعونات الجامعي لمريض في العقد الخامس من العمر، كان يعاني من أمراض مزمنة مما يرفع عدد الوفيات إلى 12 حالة وفاة . قد يهمك ايضا: بريطانيا تعلن عن 393 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد 849 وفاة في 24 ساعة في إسبانيا بسبب فيروس كورونا المستجد

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