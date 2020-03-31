تنزانيا تُسجل أول حالة وفاة بكورونا

سجلت تنزانيا اليوم، أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزيرة الصحة التنزانية آمي مواليمو، أن الوفاة كانت لرجل يبلغ من العمر 49 عاما، يعاني من أمراض متعددة. وكانت تنزانيا قد سجلت 19 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وفق اخر الاحصائيات. Advertisements قد يهمك ايضا: بريطانيا تعلن عن 393 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد 849 وفاة في 24 ساعة في إسبانيا بسبب فيروس كورونا المستجد

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