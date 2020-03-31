849 وفاة في 24 ساعة في إسبانيا بسبب فيروس كورونا المستجد

سجلت السلطات الاسبانية 849 وفاة في 24 ساعة جراء فيروس كورونا المستجدّ، في رقم قياسي جديد في البلاد منذ بداية انتشار الوباء، بعد تراجع ضئيل أمس.
وأودى الفيروس بحياة 8189 شخصاً في إسبانيا، ثاني دولة أكثر تضرراً بالمرض من حيث عدد الوفيات بعد إيطاليا.
وارتفع عدد المتعافين إلى أكثر من ألفين في يوم واحد، ليبلغ 19259 شخصاً فيما أُدخل 5607 مصابين إلى العناية المركزة أي 324 مصاباً إضافياً في 24 ساعة.
وأوضحت طبيبة من مركز الطوارئ الصحية ماريا خوسيه سييرا أن سبب التسارع في ارتفاع عدد الإصابات يعود إلى تكدّس الإصابات المشخّصة وغير المسجّلة في نهاية الأسبوع.
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