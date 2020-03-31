صحة ورشاقة

بريطانيا تعلن عن 393 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن تسجيل 393 حالة وفاة ذات علاقة بفيروس المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا المرض في البلاد إلى 1801 شخص، فيما تعد أكبر موجة وفيات خلال يوم واحد منذ بدء الأزمة.

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