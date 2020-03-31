بريطانيا تعلن عن 393 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن تسجيل 393 حالة وفاة ذات علاقة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع عدد ضحايا المرض في البلاد إلى 1801 شخص، فيما تعد أكبر موجة وفيات خلال يوم واحد منذ بدء الأزمة.
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