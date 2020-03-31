طرق لوقاية الأطفال من كورونا أثناء العزل في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 مارس 2020 06:43 مساءً - يجب على الأم أن تهتم بأطفالها أثناء فترة العزل في المنزل، وفي البداية يجب أن تكون مستعدة لأن تطول هذه المدة، ولذلك فالدكتور عبد الله الراعي، إختصاصي الطب الوقائي يشير إلى معلومات ونصائح هامة يجب أن تتبعها الأمهات في البيوت لسلامة أطفالهن، وذلك في إطار ما تتبعه حملة "الخليج 365" مرحبا بيتي، فتابعي معنا عزيزتي الأم أهم هذه المعلومات والنصائح

الاهتمام بالتغذية الصحية وتشمل تقديم

الفواكه والخضروات.

الاهتمام بالحمضيات على وجه خاص مثل البرتقال واليوسفي والليمون، لأنها تحتوي على نسبة عالية من فتيامين سي الذي يعزز مناعة الجسم.

يمكن تقديم فيتامين سي على شكل مكملات غذائية بوصفة من طبيب.

وكذلك الاهتمام بتقديم الأسماك.

وتقديم السبانخ بشكل خاص لأنه أثبت فعالية في تقوية جهاز المناعة.

وكذلك اللوز والجوز ويمكن تقديمهم على شكل مطحون ويضاف إلى المهلبية والسحلب للصغار الذين لا يملكون الأسنان في الوقت الحالي.

العناية بتنظيف الأسطح والأرضيات

يفضل أن تعد الأم محلول التعقيم وهو عبارة عن ماء وكلور يوماً بيوم.

تخصص الأم فوطاَ خاصة للأسطح المرتفعة، وفوطاَ للأرضيات لتجنب العدوى.

وتعقيم الأحذية بواسطة معقم عن طريق الرش قبل إدخالها لخزانة الأحذية.

ويفضل تعريض الغسيل للشمس وعدم رميه على الأرائك والوسائد.

تعقيم رضاعات الأطفال

على الأم أن تولي الاهتمام الأكبر لتعقيم رضاعات الأطفال باستمرار.

يجب أن تحافظ على قنينة الرضاعة مغلقة طيلة الوقت، وفي حال نسيتها بدون غطاء فلا يعاد وضعها في فم الرضيع.

ويجب التخلص من باقي الرضعة في حال عدم استهلاكها لكي لا تصبح بيئة لنمو البكتيريا.

يجب تفكيك أجزاء الرضاعات عن بعضها البعض للتخلص من بقايا الحليب التي قد تتراكم على الحلمات أو الحلقات البلاستيك، ثم تقوم الأم بتنظيف كل جزء منها باستخدام فرشاته الخاصة جيداَ وبحركات دائرية.

يجب أن تقوم الأم بغسل الرضاعات بالماء الساخن كخطوة ثانية بعد غسلها بالماء البارد لكي نتخلص من بقايا الحليب، وبعد ذلك تغسل بالماء والصابون بواسطة الفرشاة ويفضل أن يتم ذلك في حوض خاص وليس حوض غسل أواني الطعام، ثم تأتي الخطوة الأخيرة للتخلص من آثار الصابون، فتترك لتجف تمامًا في الهواء الجاف الطبيعي، وذلك لحمايتها من التعفن وتكوُّن الفطريات التي تنشأ في البيئة الرطبة وتسبب الأمراض للطفل.

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طرق التخلص من حفاضات الأطفال

حذر أطباء صينيون من مستشفيات أووهان الصينية والتي كانت بؤرة انتشار الفيروس أن الأطفال قد يكونون من حامل يالعدوى وذلك بسبب الحفاضات، لأن براز الطفل يحمل الكثير من الفيروسات وبعد فحوصات عديدة تم اجراؤها، حيث تبين أن الأطفال الذين أجريت عليهم العينة كانوا حاملين للفيروس ولسبب ما لم تظهر عليهم الأعراض، ولكن ظهر الفيروس في برازهم، ولذلك يجب على الأمهات توخي الحذر عند تغيير الحفاضات للصغار، ويجب عليهن التخلص من الحفاضات بطرق سليمة وذلك عن طريق وضعها في أكياس خاصة وعدم وضعها في صناديق قمامة المطبخ، والتخلص منها أولاَ بأول.

تحذير من الاسراف في مواد التنظيف

حذرت دراسة من جامعة برجن في النرويج من أن الاسراف في استخدام مواد التنظيف والمعقمات في البيت تؤدي لتدهور وظائف الرئة لدى النساء، والجدير بالذكر أن الدراسة نفسها أشارت إلى أن وظائف الرئة تبدأ بالنقص لدى النساء بعد سن الخامسة والثلاثين، كما حذر أطباء الأمراض الجلدية من مخاطر الاسراف في المعقمات على الجلد حيث تؤدي لأمراض جلدية مثل الالتهابات والتسلخات والأكزيما.