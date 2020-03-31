أعراض الجفاف أثناء الحمل وطرق الوقاية منه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 مارس 2020 06:43 مساءً - قد يعني العطش المستمر والدوار وجفاف البشرة وجفاف الشفاه أثناء الحمل أنك تعانين من الجفاف، إذا كنت تعانين من هذه الأعراض كثيراً، فقد يؤثر ذلك على صحتك. لذلك، تحتاجين إلى معالجة مشكلة الجفاف في أقرب وقت ممكن، يخبرك الدكتور أحمد الجزار استشاري النساء والتوليد عن آثار الجفاف أثناء الحمل، والمدة التي تستغرقينها للتعافي، والخطوات التي قد تحتاجين إلى اتباعها لتجنب المشكلة.



ما الذي يسبب الجفاف أثناء الحمل؟

تظهر الحالة خلال الشهر الأول، وتستمر حتى الأسبوع الرابع عشر أو السادس عشر. تشمل الأعراض الغثيان والقيء الذي قد يختفي بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى الفصل الثاني، في بعض الحالات، لا تزال النساء يعانين من غثيان الصباح بعد الأثلوث الثاني، تؤدي أعراض غثيان الصباح إلى فقدان السوائل من الجسم، مما يسبب الجفاف. علاوة على ذلك، قد لا يسمح لك الغثيان بتناول السوائل، مما يجعل من الصعب على الجسم استعادة الماء المفقود.



غثيان الصباح

غثيان الصباح الشديد، والمعروف أيضاً باسم Hyperemesis Gravidarum: من المحتمل أن تحدث هذه الحالة في حمل التوائم (الحمل متعدد الأجنة). الأعراض، مثل أعراض غثيان الصباح، تبقى طوال فترة حملك. قد تسبب أعراض فرط النشاط أيضاً فقداناً شديداً للماء والشوارد. يمكن أن يؤدي إلى الحمى المصاحبة للغثيان والقيء، مما يسبب التعرق والجفاف المفرط.

الإسهال



قد تؤدي التغيرات الهرمونية والعادات الغذائية والنفور من بعض الأطعمة إلى الإسهال خاصة في الأثلوث الثالث. قد يؤدي هذا أيضاً إلى فقد السوائل والإلكتروليتات بشكل مفرط.

بعض العوامل الأخرى التي تزيد من خطر الجفاف هي



نقص السوائل الكافية



قد يعتمد مستوى تناولك للماء على الثلث ومستوى النشاط والوزن والعمر والمناخ والموسم. قد تكونين أكثر عرضة للجفاف خلال المواسم الأكثر دفئاً.

السفر بالطائرة



يحتوي الهواء في الكابينة على القليل من الرطوبة، وقد يسبب الجفاف في جسمك، يجب الإكثار من شرب الماء عند السفر، قد لا تسمح قواعد شركات الطيران بحمل زجاجات المياه، ولكن الماء متاح دائماً على متن الطائرة.

الرطوبة



الطقس الحار والرطوبة قد تجعلك تتعرقين، مما يؤدي إلى الجفاف.

التمارين القوية خاصة في الطقس الدافئ

قد يجعلك ذلك تتعرقين أكثر، وعندما يقترن بالطقس الدافئ، يمكن أن يؤدي إلى الجفاف.

الحمى



درجة حرارة الجسم التي تكون أعلى من المعتاد يمكن أن تسبب القيء وفقدان السوائل، وتشكل مخاطر عالية من الجفاف.

علامات وأعراض الجفاف أثناء الحمل

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بمجرد استنفاد جسمك من الماء، فإنه يظهر أعراض وعلامات الجفاف. من المهم بالنسبة لك التعرف عليهم.

العطش هو العلامة الأولى وغير المرئية

لا تهملي إذا كنتِ عطشى

استمعي إلى جسدك، واشربي الماء

حافظي على روتين مياه الشرب في كثير من الأحيان

كوب واحد على الأقل في الساعة.

دوار



عادة عند الوقوف أو الركوع أو الانحناء ، يحدث بسبب انخفاض ضغط الدم بسبب الجفاف.

الصداع

وخاصة الصداع النصفي، هو عرض آخر من أعراض الجفاف.

بول أصفر داكن برائحة قوية

يعني البول الصافي أنك ترطبين نفسك بشكل صحيح.

جفاف الفم والأنف والجلد الذي فقد مرونته.

تورم اللسان والشفاه المتشققة.

القيء والغثيان المصاحب لألم البطن والتشنجات.

يمكن أن تكون أعراض الجفاف الحاد الضعف، نقص التركيز، الإمساك، التهابات المسالك البولية.

الجفاف مشكلة شائعة نواجهها جميعاً. ولكن هل يمكن أن يؤدي إلى بعض المضاعفات الخطيرة أثناء الحمل؟

ما هي آثار الجفاف أثناء الحمل؟

خلال الأشهر الثلاث الأولى من الحمل، قد يؤدي الجفاف إلى خطرين:

يمكن أن يؤدي الجفاف الناجم عن غثيان الصباح إلى الغثيان، مما يجعل المشكلة دورية. عندما تشعرين بالغثيان، إذا لم تأخذ المرأة الحامل ما يكفي من السوائل لتجنب الجفاف، فقد تضطر إلى دخول المستشفى لإعطاء سوائل IV.

خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل، قد يشكل الجفاف خطر الولادة المبكرة. وهو من أسباب تقلصات الوضع قبل الأوان.

علاج الجفاف أثناء الحمل

إذا كنت تعانين من أعراض الجفاف، يمكنك استعادة السوائل المفقودة عن طريق استهلاك المزيد من الماء.

تعتبر المياه والشاي العشبي والقهوة منزوعة الكافيين خيارات جيدة.

عصائر الفاكهة والمشروبات الغازية والحليب والشوربات مقبولة، ولكن بدرجة أقل من تلك المذكورة أعلاه.





كمية الماء التي يجب أن تشربيها أثناء الحمل



تحتاجين إلى شرب ثمانية إلى عشرة أكواب من الماء يومياً، قد تشمل الكمية المشروبات التي تستهلكينها، ولكن من الأفضل أن يكون الخيار الأول هو الماء العادي. تحتوي السوائل مثل العصير والحليب والشاي والقهوة على الماء وتساهم في تناول السوائل، ولكنها تمنحك أيضاً سعرات حرارية إضافية ،يحتاج جسمك إلى ماء إضافي لأداء وظائف إضافية أثناء الحمل.



متى تتصلين بالطبيب؟



إذا كان الجفاف خفيفاً، فيمكن معالجته في المنزل. ولكن، إذا لم تنجح العلاجات المذكورة أعلاه وبدأت تعانين من أعراض شديدة، فيجب عليك مراجعة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك دون أي تأخير.

قد ينصحك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بالحصول على المستشفى حتى يتم إجراء مجموعة شاملة من الاختبارات لفهم السبب الكامن. ثم يتم وصف العلاج عن طريق الوريد، والذي من المرجح أن يعيد الجسم إلى الماء الأساسي والمغذيات.

منع الجفاف أثناء الحمل